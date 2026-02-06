Christian Ebere llega a la CDMX para reportar con Cruz Azul y convertirse en el segundo refuerzo para el Clausura 2026

No hay día en que Cruz Azul deje de estar en el centro de la conversación. Tras varios días de incertidumbre para cerrar un refuerzo, La Máquina por fin lo consiguió.

Christian Ebere ya llegó a la Ciudad de México y se convertirá en el segundo refuerzo celeste para el Clausura 2026.

El delantero aterrizó con un semblante serio, concentrado y mucha ilusión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dejando en claro que viene decidido a pelear por un lugar en el once titular.

Así llegó Christian Ebere a la CDMX ✈️



El segundo refuerzo de Cruz Azul está listo para debutar.



Firmará por tres años; estará en Toluca, pero podría debutar ante Tigres. pic.twitter.com/PXDlEr6BdI — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 6, 2026

El atacante nigeriano llega procedente de Nacional. A sus 27 años, firmará contrato por tres años con Cruz Azul.

De inmediato realizará exámenes médicos y físicos en La Noria para luego ponerse a las órdenes de Nicolás Larcamón.

Ebere no perderá tiempo y viajará a Toluca para estar presente en las gradas. El atacante observará el duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 entre Diablos Rojos y cementeros, un partido que suele regalar goles, intensidad y polémica.

La trayectoria del nigeriano incluye pasos por Juventude, Cascavel, Fluminense, Metropolitano y Vila Nova en Brasil. En Uruguay también defendió los colores de Plaza Colonia y Nacional. En 2015 fue campeón del Mundial Sub-17 con Nigeria y en ese torneo incluso le marcó gol a México.

Su estilo destaca por la velocidad, el desequilibrio en el mano a mano y su capacidad para jugar por las bandas. La fuerza física es otra de sus virtudes, cualidades que lo convierten en una apuesta interesante para reforzar el ataque celeste.

Los africanos que han vestido la camiseta de Cruz Azul

Christian Ebere se convierte en el tercer futbolista africano en la historia de Cruz Azul. El primero fue el ghanés James Owusu-Ansah, quien llegó en 1997. Años más tarde, en 2013, el camerunés Achille Emaná arribó con experiencia europea y cartel internacional, pero sin pena ni gloria.