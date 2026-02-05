Cruz Azul se reúne con Clara Brugada; promete que pronto anunciará "buenas noticias"

La posibilidad de que Cruz Azul construya un nuevo estadio en la Ciudad de México ya no parece tan lejana. El presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul, Víctor Velázquez, sostuvo una reunión con la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, donde ambos prometieron que pronto habrán noticias para los aficionados de la “Máquina”.

De acuerdo a reportes de ESPN, uno de los temas que se tocó en la reunión fue la edificación de un recinto para la escuadra celeste, ya que momentáneamente comparten hogar con Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“Tuvimos una reunión muy fructífera con la Cooperativa La Cruz Azul SCL. Muy pronto podremos anunciarles buenas noticias”, adelantó Brugada en su cuenta de X, antes Twitter. El posteo incluyó una foto de la jefa de Gobierno capitalino con una playera de la escuadra cementera.

En agosto del 2025, el presidente Víctor Velázquez reconoció que existía un acercamiento con la administración de la Ciudad de México para construir una nueva casa a los celestes.

"Estamos a la espera de que nos digan: ‘Va, en este’. Necesitamos mucho el apoyo del gobierno, por la densidad donde se pone un estadio, que muchas veces afecta a colonos o son reservas o las vialidades. Entonces necesitamos el apoyo del gobierno, eso es lo que nos está deteniendo", explicó Velázquez en aquel entonces para los micrófonos de FOX Sports.

En este tiempo, la “Máquina” ha buscado terrenos tanto en la Ciudad de México, como en el Estadio de México.

Sin embargo, una vez que reciban el "sí", todavía tardarían alrededor de dos años y medio para construir el recinto.

Cruz Azul es el tercer equipo más nómada del futbol mexicano

Por detrás de Atlante y Necaxa, Cruz Azul es el tercer equipo que más estadios ha usado como local en el balompié mexicano.

La historia de los celestes como “nómadas” empezó en el Estadio 10 de diciembre, pasando por el Estadio Azteca (Banorte) y el Estadio Ciudad de los Deportes. Entre idas y regresos, el Estadio Olímpico Universitario se convirtió en el hogar momentáneo de los celestes durante el 2025.

Sin embargo, en el presente, ocupan el Estadio Cuauhtémoc junto con Puebla.

