Cruz Azul, el tercer equipo más nómada del futbol mexicano; un grande sin casa fija

Vaya lío el que enfrenta Cruz Azul en pleno arranque del Clausura 2026. A horas de inicie el torneo, se supo que no jugaría más en el Estadio Olímpico Universitario. Hubo refuerzos, ilusión y proyecto deportivo, pero también un problema que se repite. Tras no llegar a un acuerdo con la UNAM, Puebla será su casa durante los próximos seis meses.

Cuando se habla de la Máquina se habla de historia, títulos y grandeza. Sin embargo, al llamarse “equipo grande” resulta absurdo que no tenga casa propia. De hecho, es el tercer club con más estadios utilizados como local en el futbol mexicano, solo por detrás del Atlante que tiene en su lista seis inmuebles. Una etiqueta que pesa más cuando se presume pertenecer al llamado “cuadro grande”.

La historia nómada de Cruz Azul comenzó en el Estadio 10 de Diciembre, entre 1964 y 1971, en la Ciudad Cooperativa. Ahí nació su identidad. Después llegó al Estadio Banorte (Azteca), donde vivió su “época dorada” en los años setenta y consolidó su lugar en la élite del futbol nacional.

Más tarde emigró al Estadio Ciudad de los Deportes. En esa primera etapa, de 1996 a 2018, solo celebró un título, el de 1997 ante León. En contraste, acumuló finales perdidas y cinco subcampeonatos, episodios que marcaron a una generación entera de aficionados celestes.

El regreso al coloso de Santa Úrsula trajo revancha. En su segunda etapa en el Azteca, de 2018 a 2023, Cruz Azul rompió una sequía de 23 años y volvió a ser campeón. Fue otra prueba de que el equipo responde cuando encuentra estabilidad, incluso en una casa prestada.

En 2024 llegaron las “noches mágicas” con Martín Anselmi. Hubo ilusión, conexión con la afición y buen futbol, pero no cayó otro título. Para 2025 la directiva apostó por CU. En casa de Pumas firmó 26 partidos sin derrota entre Liga MX y Concacaf, además de levantar la “séptima estrella” internacional.

Ahora el panorama cambia otra vez. En el Clausura 2026 jugará ocho partidos como local, más los de liguilla y una hipotética reclasificación. Todos en Puebla. La misión es clara: pelear la décima liga y refrendar el título de Concacaf, aunque sin un hogar fijo.

Atlante, el equipo que más veces ha cambiado de casa

El caso recuerda al del Atlante, el gran nómada del futbol mexicano. Los Potros han pasado por siete estadios distintos, de la CDMX a Cancún. Ese sentimiento de desarraigo, que tanto dolió a su afición, hoy también lo comparte Cruz Azul. Para un club “grande”, no tener casa sigue siendo su mayor deuda.

Otro equipo que se ha mudado mucho es Necaxa en cinco ocasiones: Parque Necaxa, Estadio de la Ciudad de los Deportes, Estadio Olímpico Universitario, Estadio Azteca y Estadio Victoria.