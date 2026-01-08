Liga MX: ¿Cuándo debutarán América, Chivas, Cruz Azul y Pumas en el Clausura 2026?

Mañana arranca la actividad de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 y las Águilas del América entrarán en acción en su visita a Tijuana, para enfrentar a los Xolos de Sebastián "El Loco" Abreu.

Sin Henry Martín y con sed de revancha, las Águilas de André Jardine quieren sumar sus primeros puntos en el Estadio Caliente.

El sábado, las Chivas de Gabriel Milito quieren demostrar ante su afición que el proyecto es real luego de quedarse en Cuartos de Final del pasado Apertura 2025.

El Rebaño se medirá en el estadio Akron a los Tuzos de Pachuca bajo el mando de otro argentino, Esteban Solari.

Cruz Azul, que vive, otra vez, momentos turbulentos con el cambio de sede a Puebla y la salida de su capitán Ignacio Rivero, visitan al León de Ignacio Ambriz.

El último de los "cuatro grandes" que entra en acción en esta Jornada 1 son los Pumas de Efraín Juárez que inician esta campaña con la obligación de clasificar a la Liguilla luego de quedarse fuera el certamen anterior.

El Club Universidad Nacional recibe en el estadio Olímpico Universitario a los Gallos Blancos de Querétaro, dirigidos por el chileno Esteban González.

¿Cuándo ver a los cuatro grandes en la Jornada 1?

Aquí te dejamos los días y horarios de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.