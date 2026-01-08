Rodrigo Dourado, refuerzo del América, quiere ser un brasileño que deje huella

Más Información
Desde que William Da Silva dejó al América en 2018, las Águilas no habían contado en sus filas con un brasileño. Siete años después, Rodrigo Dourado cortará esa racha.
A diferencia del cuerpo técnico que está conformado por sus compatriotas y ha entregado grandes resultados, los futbolistas nacidos en Brasil no han sido lo mejor en este siglo; Dou quiere hacer su historia en el Nido.
“Me siento feliz. Sé que no han tenido muchos brasileños en América, pero quiero hacer mi historia acá, personal y colectivamente”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.
“El cuerpo técnico es brasileño también y ya demostró que son vencedores, yo quiero demostrarlo también y hacer todo lo posible para ganar campeonatos”, agregó el ex de Atlético de San Luis.
Otros brasileños que quedaron a deber fueron Fantick, Robert de Pinho, Adolfo Rosinei y, sin duda, Djalminha que llegó con un gran cartel. Sebastián García M.
