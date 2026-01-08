Rodrigo Dourado explica por qué eligió el número 17 en el América

Rodrigo Dourado fue anunciado como nuevo jugador del América y bastaron las primeras imágenes del futbolista brasileño para desatar la euforia y obsesión de la afición azulcrema. ¿El motivo? El dorsal de su nuevo refuerzo.

El volante de contención portará el número 17 y de inmediato los fanáticos azulcrema lo relacionaron con el objetivo que tienen en mente; sin embargo, no todo se resume a la misión 17; hay motivos personales en la elección de su dorsal.

“Son tres motivos, el primero por mi cumpleaños que es el 17 [junio, 1994], el de mi hija es día 1 y el de mi hijo un día 7, entonces juntos forman 17… Cuando recibí el número, desde entonces ya estoy pensando en el 17; es lo que tengo en mi cabeza todos los días”, declaró el brasileño.

Todo el americanismo quiere dejar atrás el título 16 en el Clausura 2026, Dou así lo entiende y se suma a los deseos. Además, porque desde su arribo a México sueña con coronarse en la Liga MX. Entiende que estar en las Águilas lo acerca a cumplir esa meta pendiente.

“Desde que llegué a México, tengo el sueño de salir campeón en la Liga MX, y ahora en América puede ser un poco más fácil, pero sabemos cómo es de competitiva la Liga y no es sencillo. Daré todo por este sueño”, agregó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Nacido en Pelotas, una ciudad de Río Grande en Brasil, recibió el apodo de Totas. “Así me conoce también André [Jardine]”, recuerda en la charla; sin embargo, prefiere quedarse con Dou o Dourado, como lo conoce la mayoría de la gente.

El refuerzo del América debutó en el Inter de Porto Alegre en 2012, un histórico del futbol brasileño y asegura que “cuando jugaba en Brasil también tenía presión y es muy similar. Sé de la presión que hay aquí”, manifiesta sobre las exigencias en el Nido, mismas que le han transmitido sus compañeros y el cuerpo técnico.

En el futbol mexicano, al menos para los azulcrema, existe la teoría de que todos los equipos incrementan su nivel o se preparan de diferente manera cuando van a enfrentar a las Águilas el fin de semana. Rodrigo, quien estuvo tres años con la playera del Atlético de San Luis refuerza lo dicho, aunque el también medallista olímpico enfatiza que es así en cualquier futbol del mundo.

“Sí es diferente, el futbol es así. Hay equipos grandes, equipos chicos, medianos, pero siempre que vas a jugar contra equipos como el América, damos la vida todos los jugadores. Es diferente jugar contra equipos grandes y cracks como los que están aquí. Aquí en México América es el más grande y eso se sabe”, agregó en la charla.

Dou presume orgulloso la palabra “familia” que lleva tatuada a la altura del pecho, las frases de la Biblia que también tiene y aunque no lo pudo mostrar, mencionó que también lleva en la piel su logro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuando ganó con la selección brasileña el oro por primera vez en la historia.

Amante de lo suyo y los suyos, ahora quiere cumplir otra meta en el futbol mexicano, con las Águilas del América. Objetivo que, en caso de cumplir, probablemente también plasmaría en su cuerpo como una meta más.