Cuando André Jardine se comunicó con él para plantearle la posibilidad de llegar al América, Rodrigo Dourado no lo pensó, aceptó de inmediato, pero no todo fue alegría… desde la llamada hasta la confirmación del fichaje, el mediocampista brasileño la pasó muy ansioso.

En entrevista para EL UNIVERSAL Deportes recuerda, entre una sonrisa nerviosa, cómo vivió esos días hasta ponerse por primera vez la playera de las Águilas.

“Conozco a André [Jardine] desde hace mucho tiempo, me lo planteó, me preguntó qué pensaba y yo dije que sí. Fueron muchos días ansioso hasta poder estar acá; al final, se dio”, declaró el volante.

Dou se declara un futbolista defensivo y revela a esta casa editorial en qué posición le gustaría jugar bajo el esquema de Jardine.

“Soy contención, soy un cinco, puedo jugar con dos contenciones o solamente yo. ¿Dónde me siento mejor? Donde soy más defensivo, me gusta manejar el balón también, el equilibrio del equipo con más jugadores va a ser más fácil para mí”, aseveró.

Asimismo, el jugador de 31 años aceptó el reto y se comprometió a colaborar para sacar lo mejor de sus compañeros; asegura que es un plus que los distingue dentro del terreno de juego.

“Voy a intentar sacar la mejor versión de los que están cerca de mí, creo que es una característica mía importante para todo el equipo y mis compañeros”, concluyó.

En más de 100 partidos con el Atlético de San Luis desde 2022, Rodrigo convirtió seis goles únicamente; sin embargo, su labor de recuperador y distribuidor de juego lo convirtió en uno de los consentidos de la afición potosina. Sebastián García M.