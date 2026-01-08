André Jardine confirma la baja de Igor Lichnovsky y asegura que el América va por otro refuerzo importante

Las Águilas del América aún planeam movimientos importantes para este torneo Clausura 2026 y el técnico André Jardine así lo confirmó.

En conferencia de prensa, el estratega brasileño confirmó la baja del Central chileno Igor Lichnovsky, en una decisión que le costó tomar, pero asegura, era lo mejor para el club azulcrema.

"El motivo principal es ese. La reflexión que hicimos en vacaciones, llegué a la conclusión que era importante el movimiento de sacar un central y traer un contención más. Con Jona a veces nos sentíamos cortos en esa función", declaró el brasileño.

Asimismo, destacó que la salida del sudamericano ayudará al crecimiento de los canteranos Ramón Juárez y Miguel Vázquez.

"Por el crecimiento de Ramón Juárez, Miguel Vázquez, sentí que era el momento para que Igor busque otro camino para su carrera sin dejarlo de reconocer. Nos duele también, pero hay que ser fríos y analizar lo que el club necesita. Hablé con él en vacaciones, nos toca dar las malas noticias y con un poco de dolor porque me gusta el jugador y la persona”, agregó André Jardine.

Otro refuerzo al América

A las llegadas del brasileño Rodrigo Dourado, el portero Fernando Tapia y el lateral mexicano Aaron Mejía, se sumará un nombre más. Un "refuerzo importante", aseguró el técnico André Jardine.

"Necesitaremos un plantel con más opciones y siendo directo, aún nos falta un movimiento importante que no quiero decir aquí para no generar polémica, pero dentro del club estamos conscientes que nos falta un refuerzo importante en una posición especifica", reveló.

América busca fortalecer al equipo con miras a la Liguilla del Clausura 2026 en la que no contarán con sus seleccionados nacionales.