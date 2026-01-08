Rodrigo Dourado ve posible una dupla de ensueño junto a Álvaro Fidalgo

La afición del América se ha encargado de manifestar su inconformidad luego del pobre mercado de fichajes que han hecho las Águilas previo al inicio del torneo Clausura 2026. Hasta hoy, sólo han anunciado al portero Fernando Tapia, al lateral derecho Aaron Mejía y al contención Rodrigo Dourado.

Todos fichajes del mercado local; sin embargo, la llegada del brasileño, ex del Atlético de San Luis, arranca sonrisas a la fanaticada azulcrema. Imaginarlo compartir el mediocampo de los capitalinos con Álvaro Fidalgo ilusiona a los americanistas.

Dourado no teme al compromiso e invita a soñar a su nueva afición. Si bien, ve al Maguito como un fuera de serie en la Liga MX, destaca que puede adaptarse con cualquiera de sus compañeros.

“Claro que pueden soñar, no sólo con Fida, con otros jugadores también que son mucho muy buenos en la plantilla… pero Fida es diferente, desde que llegué a México lo vi jugar y para mí es de los mejores que hay en la Liga. Para mí va a ser un placer compartir medio campo con él”, declaró en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El español es un ídolo del americanismo y se ha convertido en uno de los consentidos, situación que refuerza la ilusión de verlo “volar” junto al nuevo fichaje.

Dourado debutó en el Inter de Porto Alegre en 2012, asegura que vestir la playera roja le quitó el miedo a la presión y ahora quiere disfrutar de estar en el “más grande del país”, su segundo equipo en el futbol mexicano desde 2022.

“Estoy muy bien, muy contento de estar aquí, de vestir la playera del Club América, el más grande de México, es un placer y una prueba muy importante para mí. Estoy aquí para ayudar a todos”, concluyó. Sebastián García M.