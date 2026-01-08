Efraín Juárez se deslinda de los casi quince años en los que Pumas no ha conseguido un título

El estratega Efraín Juárez se siente ajeno a los casi quince años en los que Pumas no ha conseguido un título en el futbol mexicano. Una sequía de la que el director técnico no quiere hacerse responsable, pero que idóneamente sueña con cambiar en los próximos meses.

No pidió tiempo, pero sí paciencia para el proceso que vive la escuadra auriazul rumbo al inicio del Clausura 2026 en la Liga MX.

“No puedo arrastrar lo que pasó en los últimos quince años. [...] No me puedo hacer responsable. Sé las necesidades y entiendo las demandas que tiene la propia institución. Por eso acepté el reto de venir a mi casa: tratar de ponerla donde se merece. Y esta institución siempre tiene que pelear por campeonatos”, aseveró el director técnico en conferencia de prensa.

Juárez recordó el fracaso que vivió en el pasado Apertura 2025, donde Pumas quedó eliminado desde el primer partido del Play-In ante los Tuzos de Pachuca.

Este torneo, la obligación de los auriazules será trabajar en su consistencia de la mano con sus refuerzos: Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leon, Jordan Carrillo y Robert Morales, exdelantero de los bicampeones Diablos Rojos Toluca cuyo fichaje fue anunciado este jueves.

“Nos adaptamos a lo que tenemos. [...] Estoy aquí porque quiero estar aquí. Estamos en la misma sintonía. Saben perfectamente qué les puede dar Efraín Juárez dentro y fuera de la cancha. Ellos, hasta el día de hoy, siguen confiando en mí. Ojalá sigamos en esta relación porque estoy felizmente en una institución que amo”, puntualizó Juárez.

De cara al primer partido que disputarán en el Clausura 2026 ante los Gallos Blancos de Querétaro, el estratega de Pumas enfatizó que regresó a la institución auriazul por amor y que —así como en un lejano 2010 en el que se fue campeón— quiere dejarle un título al equipo, ahora como director técnico.

“Es con tiempo y un proceso en el que se planteen bien las bases futbolísticas y cómo quieres que sean las cosas fuera de la cancha. [...] Tenemos que seguir peleando y mejorando para este torneo”, concluyó Juárez.