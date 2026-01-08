Agustín Palavecino llega a Cruz Azul con "mucha tranquilidad y confianza"

Agustín Palavecino vivió su presentación oficial como jugador de Cruz Azul con un discurso firme y sin rodeos. El mediocampista argentino dejó claro que su llegada no fue casualidad, sino una decisión basada en el funcionamiento futbolístico del equipo.

Durante el acto, realizado en las oficinas de la cooperativa La Cruz Azul, Palavecino portó el dorsal 8, número que dejó Faravelli. Estuvo acompañado por el presidente Víctor Velázquez y el director deportivo Iván Alonso, quienes encabezaron la bienvenida al nuevo refuerzo celeste.

“Feliz de estar acá, de pertenecer a este a esta institución. El por qué vine, creo que hace un año y medio estoy en este en esta liga, es el equipo que te das cuenta que es el que mejor juega, entonces, es muy atractivo, y más cuando muestra el interés de que estés acá y de que seas parte”, sentenció ante los medios.

El argentino habló con naturalidad sobre la presión que implica vestir la camiseta azul. “Con mucha tranquilidad y con mucha confianza, creo que sé muy bien de las exigencias del club, sé muy bien el objetivo, lo tengo muy claro, estoy muy contento también de pertenecer a este equipo con demasiada calidad”.

Agustín Palavecino y su sueño por pertenecer a Cruz Azul



La presencia del técnico Nicolás Larcamón y del jugador José Paradela resultó determinante en su elección, en su etapa como hidrocálido ya los tuvo ya se adapta rápido. “Con Nicolás Larcamón y con José Paradela me tocó compartir en una temporada de Necaxa que nos fue muy bien. Hablé mucho con los dos, sobre todo más con José un poco de lo que es el día a día en el club. Nico también me llamó cuando empezó a sonar el interés, así que nada, los dos tienen muy claro también las cosas”.

Palavecino recordó su paso por Necaxa como un momento clave tras una etapa irregular en River Plate. “Llegué a Necaxa con con muchas ganas de jugar, mi último año en River no fue como uno lo esperaba, no tenía los minutos que quería. Se abrió la posibilidad del Necaxa con, como te digo, con muchas ganas de jugar y, bueno, creo que lo fui demostrando temporada tras temporada y muy agradecido hoy de estar en un equipo como este, peleando por campeonato, así que que, nada, iremos en ese objetivo.“

El apoyo de la afición cementera apareció desde antes de su llegada oficial y les prometió que dejará el alma por el equipo para conseguir el título . “Uno, a medida que van sonando los rumores de una posible llegada, la gente se va haciendo sentir con muchos mensajes, todos de apoyo, deseándome suerte. Decirles que van a tener un jugador que partido tras partido va dejar todo por la camiseta y por el bien del grupo, por el bien del equipo, y nada, cumplir los objetivos de esa anhelada décima.”

Con experiencia en clubes de alta exposición como fue su paso por River Plate, Palavecino asumió el reto con madurez. “Me tocó vivirlo en River, lo mediático también, no me sorprende por la grandeza que tiene el club. Ser el jugador que me trajo hasta acá, no cambiar nada, estoy tranquilo con lo que tengo por dar, que es mucho, estar a la altura y como dije, no quiero ser repetitivo, cumplir lo que me propongan”.

El jugador de 29 años ya podrá tener minutos ante el Club León si es que así lo requiere Nicolás Larcamón desde la jornada 1 del Clausura 2026.