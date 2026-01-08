Más Información

Cruz Azul: Los candidatos a capitán tras la salida de Ignacio Rivero

Cruz Azul: Los candidatos a capitán tras la salida de Ignacio Rivero

Bandido, estrella mexicana en Estados Unidos sorprendió a niños de Torreón con juguetes

Bandido, estrella mexicana en Estados Unidos sorprendió a niños de Torreón con juguetes

Liga MX: Querétaro ficha a joven estrella de África para el Clausura 2026

Liga MX: Querétaro ficha a joven estrella de África para el Clausura 2026

Supercopa de España 2026: cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Atlético

Supercopa de España 2026: cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Atlético

Liga MX: El equipo mexicano que busca fichar a Héctor Herrera para el Clausura 2026

Liga MX: El equipo mexicano que busca fichar a Héctor Herrera para el Clausura 2026

La lucha libre mexicana ha exportado en los últimos años a grandes referentes del deporte a varias partes del mundo, quienes con su talento se han ganado un lugar en el corazón de los fanáticos.

Uno de ellos es, sin duda alguna, Bandido, gladiador de AEW en Estados Unidos, quien con su espectacularidad se ha convertido en uno de los principales luchadores de la compañía.

Lee también

A pesar de la fama alcanzada tan lejos de casa, el enmascarado no olvida sus orígenes y recientemente se volvió viral al tener un gesto con niños en su natal Torreón, Coahuila.

El esteta, que ha luchado en la Arena México, visitó su barrio en pleno festejo del Día de Reyes Magos. Además de regalar una función a los niños, les entregó juguetes e incluso partió la tradicional rosca.

Lee también

El gesto del luchador no pasó desapercibido para los aficionados, quienes aplaudieron la acción y le desearon el mayor éxito en 2026.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS