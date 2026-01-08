Más Información

Julián Quiñones anota golazo contra Al-Nassr y enfurece a Cristiano Ronaldo

Julián Quiñones anota golazo contra Al-Nassr y enfurece a Cristiano Ronaldo

Ángel Sepúlveda apunta a la titularidad con Chivas frente a Pachuca

Ángel Sepúlveda apunta a la titularidad con Chivas frente a Pachuca

Cruz Azul: Los candidatos a capitán tras la salida de Ignacio Rivero

Cruz Azul: Los candidatos a capitán tras la salida de Ignacio Rivero

Bandido, estrella mexicana en Estados Unidos sorprendió a niños de Torreón con juguetes

Bandido, estrella mexicana en Estados Unidos sorprendió a niños de Torreón con juguetes

Liga MX: Querétaro ficha a joven estrella de África para el Clausura 2026

Liga MX: Querétaro ficha a joven estrella de África para el Clausura 2026

Julián Quiñones continúa mostrando su capacidad goleadora en Arabia Saudita y este jueves amplió su estadística en el balompié saudí.

El exjugador del Atlas, quien espera ganarse la confianza de Javier Aguirre para ir a la Copa del Mundo de 2026, anotó su gol número 47 en 47 partidos disputados.

Lee también

Quiñones aprovechó un exceso de confianza del arquero del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y, con la meta descubierta, empujó el balón al fondo para poner el 1-0 del Al Qadisiya.

El gol del naturalizado mexicano generó la molestia del portugués, quien en una toma de televisión se mostró incrédulo por la forma en la que el exjugador de Lobos BUAP mandó el balón al fondo.

Lee también

Con la desventaja ampliada tras la anotación de Nahitan Nández, Cristiano Ronaldo acercó a su equipo con una buena definición de penalti, que lo colocó con 958 goles en su carrera.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS