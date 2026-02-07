Raphael Veiga hizo su presentación con el América en este torneo Clausura 2026.

El delantero brasileño ingresó al minuto 66, junto después del gol de Alejandro Zendejas.

Con el dorsal 23 y ante una gran ovación en el estadio Ciudad de los Deportes, el atacante de 30 entró de cambio por Erick "Chiquito" Sánchez, de partido discreto ante Rayados de Monterrey.

Con Veiga en la plantilla, André Jardine buscará suplir al chileno Diego Valdés, que dejó al equipo tras el Clausura 2025.

Desde entonces, han sufrido para encontrar un jugador que funja como el sudamericano.

De inmediato, Raphael Veiga se mostró con un disparo que pasó muy cerca del arco qué defiende el mexicano Luis Cárdenas.

América aún busca sumar un par de refuerzos para esta campaña. Por ahora, el brasileño mediocampista Vinicius Moreira de Lima, proveniente del Fluminense, suena como nuevo elemento de las Águilas.

El volante de 29 años se sumaría a los brasileños Raphael Veiga y Rodrigo Dourado y a los mexicanos Fernando Tapia y Aaron Mejía, refuerzos del América para esta campaña.