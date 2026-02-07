Más Información

Resultado: México Rojo se proclamó campeón de la Serie del Caribe 2026 al derrotar a México Verde

Los mejores MEMES del empate entre Toluca y Cruz Azul

Resultado: América vence al Monterrey con una genialidad de Alejandro Zendejas

Raphael Veiga debuta con el América; el brasileño hace su presentación contra Rayados

“El esfuerzo valió la pena”: Auxiliar técnico de Cruz Azul; Turco Mohamed acepta errores defensivos

Raphael Veiga hizo su presentación con el América en este torneo .

El delantero brasileño ingresó al minuto 66, junto después del gol de Alejandro Zendejas.

Con el dorsal 23 y ante una gran ovación en el estadio Ciudad de los Deportes, el atacante de 30 entró de cambio por Erick "Chiquito" Sánchez, de partido discreto ante Rayados de Monterrey.

Con Veiga en la plantilla, André Jardine buscará suplir al chileno Diego Valdés, que dejó al equipo tras el Clausura 2025.

Desde entonces, han sufrido para encontrar un jugador que funja como el sudamericano.

De inmediato, Raphael Veiga se mostró con un disparo que pasó muy cerca del arco qué defiende el mexicano Luis Cárdenas.

América aún busca sumar un par de refuerzos para esta campaña. Por ahora, el brasileño mediocampista Vinicius Moreira de Lima, proveniente del Fluminense, suena como nuevo elemento de las Águilas.

El volante de 29 años se sumaría a los brasileños Raphael Veiga y Rodrigo Dourado y a los mexicanos Fernando Tapia y Aaron Mejía, refuerzos del para esta campaña.

