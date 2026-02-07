Más Información

“El esfuerzo valió la pena”: Auxiliar técnico de Cruz Azul; Turco Mohamed acepta errores defensivos

Pachuca se reencuentra con la victoria al vencer al FC Juárez

Pumas deja escapar la victoria ante Atlas con dos errores de Keylor Navas

Liga MX: América vs Monterrey – EN VIVO – Jornada 5 – Clausura 2026

Pachuca vs FC Juárez EN VIVO - Minuto a Minuto - Jornada 5 - Clausura 2026

Pachuca aprovechó la localía para vencer 2-0 al FC Juárez en la Jornada 5 del . De esta forma, el cuadro hidalguense alcanzó la segunda victoria en la campaña y los Bravos siguen batallando para subir lugares.

Ambas escuadras llegaban con la urgencia de la victoria, pero los locales comenzaron el encuentro con mayor vocación ofensiva para intentar abrir el marcador.

Al minuto 13, Carlos Sánchez organizó una gran jugada junto a Alexei Domínguez, el lateral derecho de los Tuzos sacó un potente disparo de pierna derecha que cimbró el travesaño de Sebastián Jurado.

Con el pie en el acelerador, el cuadro blanquiazul tuvo que esperar media hora para poder abrir el marcador. Con 31 minutos de juego, Alan Bautista estrelló su disparo en Mosquera y el rebote le cayó a Rondón, quien no perdonó a los fronterizos.

En los primeros tres minutos del segundo tiempo, el "Pumas" Rodríguez mandó un gran centro que fue remato de tijera por Guilherme, pero para su mala fortuna, el disparo salió a la posición del arquero de Pachuca.

Parecía que con esa respuesta de Juárez vendrían mayores acciones de peligro de su parte, algo que no ocurrió porque los Tuzos mantenían el dominio del esférico y creaban mayores jugadas de gol que no lograban concretar.

Al 51, Rondón llegaba mano a mano frente Jurado, sacó un potente disparo que encontró la humanidad del portero mexicano, dejando escapar una gran oportunidad de aumentar su ventaja.

Ya en el minuto 87, Christian Rivera aprovechó la presión alta de Rondón y el pase del "Pocho" Guzmán para fusilar a Jurado. Así, el colombiano selló la victoria de su escuadra.

