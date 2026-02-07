Un error, un gol. Así fue la noche de Cruz Azul, que sufrió para rescatar el empate 1-1 ante Toluca y seguir en ascenso dentro de la tabla del Clausura 2026.

José Paradela apareció como el salvador de la Máquina, en un partido que exigió paciencia y cabeza fría.

La Jornada 5 dejó uno de los duelos más complejos en lo táctico. El equipo de Nicolás Larcamón controló la posesión del balón durante varios lapsos, pero su falta de profundidad le impidió reflejar ese dominio en el marcador. El premio fue apenas un punto.

Cruz Azul intentó lastimar desde los primeros minutos por las bandas con Omar Campos y Carlos Rotondi, aunque la claridad no apareció.

La ofensiva celeste lució espesa y solo logró un disparo a portería en todo el primer tiempo, cortesía de Agustín Palavecino, que pasó muy cerca del arco de Hugo González.

Toluca, paciente al inicio, fue adelantando líneas conforme avanzó el partido. Antonio Mohamed dejó atrás la postura conservadora y apostó por la velocidad, sobre todo por la derecha con Jesús Gallardo. Al minuto 42, Paulinho marcó su primer gol del torneo y silenció al entorno cementero.

Para el complemento, Andrés Gudiño tuvo que multiplicarse bajo los tres postes. Toluca se volcó al frente y puso en aprietos al arquero celeste, Santiago Simón, Marcel Ruiz y Jesús Angulo lo exigieron al límite.

Al minuto 62 llegó el movimiento clave. Christian Ebere entró en lugar de Mateo Levy, quien tuvo una noche discreta. El debut del refuerzo nigeriano cambió la dinámica ofensiva y dio mayor presencia en el área rival.

La jugada del empate nació de los pies del nigeriano. Al 77, Ebere chocó con Hugo González y el rebote quedó servido para José Paradela, quien solo empujó el balón para el 1-1. La recta final dejó suspiros y la sensación de que Cruz Azul pudo algo más.

Así, celestes y Diablos Rojos repartieron puntos en el estadio Nemesio Diez. Ahora, la Máquina afrontará doble compromiso entre Concacaf y Liga MX, primero ante Vancouver FC y luego frente a Tigres. Toluca, por su parte, recibirá a Xolos en la siguiente jornada.