Liga MX: América vs Monterrey – EN VIVO – Jornada 5 – Clausura 2026

El América y el Monterrey se enfrentan en la Jornada 5 del Clausura 2026, sobre la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas reciben a los Rayados, en un duelo directo por los lugares de la Liguillas, por lo que ambos buscarán quedarse con la victoria.

De momento, el equipo de André Jardine se encuentra fuera de la zona de la Fiesta Grande, ya que se ubica en el decimosegundo lugar de la tabla general, con cinco de 12 puntos posibles.

El conjunto azulcrema apenas cuenta con una victoria (Necaxa) en el naciente torneo, así que necesita seguir sumando unidades para no rezagarse en la clasificación.

Con dos empates (Tijuana y Pachuca) y una derrota (Atlético San Luis), el América tiene la urgencia de ya no dejar escapar puntos.

Por su parte, el Monterrey se ubica en la octava posición, con siete puntos, gracias a dos triunfos (Necaxa y Mazatlán FC) y un empate (Tijuana).

La Pandilla sólo ha perdido uno de los cuatro juegos que ha disputado y fue ante el Toluca en la primera jornada del Clausura 2026.

Sigue aquí el minuto a minuto del América vs Monterrey





