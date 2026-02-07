Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 7 del Clausura 2026

Las Águilas del América empataron (1-1) ante las Bravas de Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez y las Rayadas de Monterrey aprovecharon para tomar la cima de la clasificación.

Las de La Pandilla se impusieron en casa (2-0) a Tijuana para llegar a 19 puntos y tomar el liderato de la competencia, seguidas por Guadalajara, con el mismo números de unidades, pero menor diferencia de goles.

Toluca, que aplastó (4-0) como local al Atlético de San Luis, se ubica en el tercer lugar con 18 puntos, seguido de las azulcrema, que se quedaron con 17 unidades, luego de no vencer a FC Juárez.

Pachuca (16), Tigres (14), Pumas (13) y Cruz Azul (11) completan los ocho primeros lugares, aunque las felinas de la Sultana del Norte aún tienen un encuentro pendiente, frente al Puebla.

Querétaro y Necaxa siguen sin sumar puntos, han perdido sus siete partidos y están al fondo de la clasificación; Atlético de San Luis y Santos tampoco han ganado, pero suman empates.

