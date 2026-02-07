América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 7 de febrero

Ya sin Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, las Águilas del América comienzan una nueva etapa en este torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Esta noche reciben en el estadio Ciudad de los Deportes a los Rayados de Monterrey en actividad de la Jornada 5. Los de Coapa buscarán su segundo triunfo del certamen, luego de vencer a Necaxa la semana anterior.

Por su parte, Monterrey llega a este duelo luego de un empate a dos goles contra los Xolos de Tijuana, en el Gigante de Acero; a media semana empataron (1-1) contra el Xelaju MC en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Mientras las Águilas se impusieron (1-2) en Honduras y tienen casi asegurado su boleto a la siguiente ronda, hoy quieren mantener el buen ritmo ya con su refuerzo estelar Raphael Veiga, quien podría debutar esta noche.

América y Monterrey vuelven a enfrentarse después del choque en los Cuartos de Final del torneo anterior. Los Azulcrema se impusieron 2-1 en la vuelta, pero La Pandilla avanzó con un marcador global de 3-2.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Rayados?

Monterrey no gana como visitante contra el América desde el lejano Guardianes 2020, cuando se impuso 1-3 en la Jornada 6. Desde entonces suma tres derrotas y un empate.

El choque entre las Águilas del América y los Rayados podrá ser visto en televisión abierta. Te contamos a continuación todos los detalles.

Fecha: Sábado 7 de febrero.

Horario: 21:00.

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime YouTube

