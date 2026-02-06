El aroma a azufre del Estadio Alfredo Harp Helú dejará de percibirse por los próximos días, y es que ahora el entorno del Diamante de Fuego se tornó por un ambiente hawaiano y tropical luego de que los Diablos Rojos Femenil unieran a su filas al personaje Stitch como su nuevo 'refuerzo' de lujo.

Con una camisola especial, en colaboración de los Pingos con Disney y ESPN, el equipo de softbol del México enfrentará las llamadas 'Series 626' ante las novenas de Veracruz y Algodoneras.

Desde el pasado jueves 5 de febrero todos los rincones de la casa de los Diablos se llenaron de detalles en alusión al personaje animado y será hasta el próximo domingo 8 de febrero que Stich será uno de los protagonistas al acompañar a las peloteras escarlatas sobre el diamante.

“Al beisbol (de Diablos) le costó 82 años llegar a una colaboración, el softbol llega en su tercer año y llega porque tiene muchas historias qué contar”, explicó Jorge del Valle, presidente ejecutivo de Diablos.

Diablos Rojos Femenil 'ficha' a Stitch como refuerzo de lujo - Foto: @diablosrojosfem en X

“Para nosotros era importante que este año fuera diferente, significativo, ya que es el actual campeón de la Liga de Softbol del país y tener una colaboración en ese sentido es, para nuestras jugadoras naciones y extranjeras, un sentido de pertenencia y de entender que se hacen las cosas diferentes y queremos estar a otro nivel”.

Este será el tercer año en que los Diablos Rojos se unen en colaboración con Disney, ya que previamente, en dos ocasiones, las tribunas del estadio y los uniformes del equipo varonil se mezclaron con detalles de Star Wars; ahora, con el objetivo de llegar a un target familiar decidieron integrar al carismático Stitch.

“Teniendo una propiedad tan icónica como es Stitch y con tanto éxito local y global pues hizo sentido hacer esta alianza. (…) Esta inspiración vino alrededor de las mujeres y niñas poderosas que persiguen sus sueños y eso también lo representa el equipo de softbol de Diablos Rojos”, dijo Giovanna Aja, Sr. Manager de Marketing DCP TWDC México.

ESPN también se une a esta sinergia para impulsar el deporte femenino. Y Jorge Castillo, Director de Sports TWDC México aplaudió la colaboración de los Pingos para colocar a su equipo de softbol en el lugar donde ahora se encuentra.

“En el caso ESPN, el tema del deporte femenil le hemos dado prioridad en los últimos años de una manera muy importante, es un compromiso que nosotros que tenemos a nivel deportivo, cultural y social para poner al mismo nivel al deporte femenil”, explicó el directivo. “Que Diablos tenga esa visión única de que las colaboraciones pueden funcionar para todos nos parece muy importante y todo mi reconocimiento para ellos porque esto es un elemento más de una serie de cosas que se requieren para que en tan poco tiempo el softbol este en donde está hoy”.