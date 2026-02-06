La mentalidad de los Charros, secreto de sus éxitos, confiesa Benjamín Gil

Los Charros de Jalisco viven un gran momento. Después de conquistar el bicampeonato en la Liga Mexicana del Pacífico, el equipo tapatío se presenta como México Rojo y candidato a alcanzar la gloria en la Serie del Caribe 2026.

Este certamen representa una oportunidad histórica: Ser anfitriones y pelear por la décima corona para el beisbol mexicano en el clásico caribeño. Para Benjamín Gil, manager de los Caporales y embajador de la marca de relojes Oris, el secreto del éxito no radica sólo en talento o preparación física, sino en mentalidad.

¿Qué dijo Benjamín Gil sobre una de las claves del éxito de sus equipos?

"La idea es recordarles a qué vienen. ¿A participar? Pues si es participar, yo me rajo; si es a ganar, vamos", expresó el piloto de los Charros, quien insistió en que el verdadero valor está en las experiencias. "Lo que quiero es que vivan momentos felices con sus familias, que ganen. El dinero no te da las experiencias en el terreno de juego. Ganar te da grandes recuerdos y memorias. Lo que hago es recordarles que están en nuestras manos hacer memorias".

Esta mentalidad ha sido fundamental para transformar a los Charros en una novena dominante. Ahora, con el apoyo de la afición local, buscan extender su racha triunfal al ámbito internacional.

El roster de México Rojo combina el núcleo campeón de la LMP con refuerzos que se han sabido acoplar. Entre los que destacan Leo Heras Santiago Chávez, Juan Carlos Gamboa, Alexis Wilson, Willie Calhoun y Matt Foster, entre otros

“Sabíamos que se iban a acoplar muy bien y que tenían el carácter adecuado. Entras al vestidor y haz de cuenta que tenemos toda una temporada jugando. Esa es una de las cosas importantes que gente de fuera no sabe que consideramos”, señaló.