Benjamín Gil construyó una sólida carrera como jugador que lo llevó a debutar en las Grandes Ligas y a conquistar un anillo de campeón en la Serie Mundial de 2002 con los Anaheim Angels.

Aunque su paso por MLB y el béisbol profesional mexicano ya lo destacaba como un pelotero talentoso, su transición al rol de manager ha marcado una etapa aún más brillante en su trayectoria.

En el beisbol mexicano, Benji Gil ha forjado una gran carrera en el banquillo: acumula seis títulos en la Liga Mexicana del Pacífico (cuatro con los Tomateros de Culiacán y dos con los Charros de Jalisco), ha dirigido a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y logró la mejor actuación histórica del país en un Clásico Mundial de Béisbol al alcanzar las semifinales en 2023.

Ahora, tras su participación con la novena de los 'Caporales' en la Serie del Caribe 2026 en propio terreno, el manager se alista para llevar a México a lo más alto del Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo para el cual ya se revelaron los rosters que participarán en el certamen

Por este motivo, Alberto Rodríguez, Director de Oris México y Latam entrego un lujoso reloj en reconocimiento a su trayectoria y logros que ha conseguido Benjamín Gil, quien además es embajador de la marca.

De hecho, el piloto de los Charros y de la Selección Mexicana confesó que uno de los aspectos que cuida previo a cada juego es la combinación de sus accesorios con el uniforme de sus equipos.

"Casi siempre trato de ver qué reloj le va al uniforme y me lo complican un poquito los pitcher porque a veces no deciden qué uniforme van a usar hasta una hora o dos antes del juego, entonces ahí llevo en la mochila tanto el azul como el negro", reveló Gil.

¡De jonrón!



Comienza el Meet & Greet con Benjamín Gil, manager de Charros de Jalisco; y Alberto Rodriguez, Director de Oris México y Latam ⚾ pic.twitter.com/PG2GDWP3qC — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 4, 2026

"Estamos muy emocionados de todo lo que estás logrando (Benjamín Gil) en la LMP y de lleno en la Serie del Caribe", dijo Alberto Rodríguez, antes de entregarle al coach de los tapatíos una pieza exclusiva de la marca de relojes que destaca por su combinación tricolor.

"Ya que estamos representando a México (en Serie del Caribe) te traemos una edición especial que hemos hecho especialmente para ti, vamos a aprovechar los colores de una de las banderas más bonitas del mundo, que es la bandera de México y en honor a eso queremos entregarte este reloj que ya trae los colores de la bandera", agregó.

¿Qué tipo de reloj fue el que recibió Benjamín Gil en reconocimiento a su trayectoria?

Se trata de un Oris Aquis Date 43.50 mm, que destaca por ser una pieza de uso diario que brinda lujo y sofisticación, cuyo precio oscila entre los 55 mil y los 66 mil, todo depende del número de correas que el portador decida combinar.

A detalle, su tamaño es de 43.50 mm y posee una caratula verde, azul o plástico PET reciclado. Mientras que el cristal superior es de zafiro, abovedado por ambos lados, con revestimiento antirreflejante en el interior. El brazalete aparece en acero inoxidable o correa de caucho en color verde o azul, pero en el caso exclusivo y único de la pieza de Benji, aparecen el blanco y rojo.