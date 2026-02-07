Más Información

Resultado: México Rojo se proclamó campeón de la Serie del Caribe 2026 al derrotar a México Verde

Los mejores MEMES del empate entre Toluca y Cruz Azul

Resultado: América vence al Monterrey con una genialidad de Alejandro Zendejas

Raphael Veiga debuta con el América; el brasileño hace su presentación contra Rayados

“El esfuerzo valió la pena”: Auxiliar técnico de Cruz Azul; Turco Mohamed acepta errores defensivos

Cuando Alejandro Zendejas está en el terreno de juego, es, sencillamente, otro equipo. Si el 10 de las Águilas está enchufado, André Jardine y la afición azulcrema sonríen.

Una genialidad del habilidoso extremo fue suficiente para que los de Coapa vencieran (1-0) a los Rayados de Monterrey y sumaran su segunda victoria del Clausura 2026.

Parece que las Águilas de a poco dejan atrás el mal inicio que tuvieron en este 2026. Se han reencontrado con el gol y ya suman tres triunfos, sumando el de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Olimpia (1-2).

Henry Martín volvió a una titularidad después de largos meses, André Jardine cada vez fortalece más el medio campo con Rodrigo Dourado y Jonathan dos Santos y aún esperan más refuerzos en Coapa. La vida sin Álvaro Fidalgo comienza de buena forma en el Nido.

Raphael Veiga debutó con el América

Justo dos minutos después del gol de Alejandro Zendejas (64'), el brasileño Raphael Veiga hizo su debut con las Águilas del América.

El dorsal 23 ingresó ante una impresionante afición en el estadio Azulcrema, hizo un tiró peligroso en el arco de Monterrey e intentó filtrar pases a los delanteros, pero por ahora, muy poco.

Después de intensos días llenos de nostalgia, enojo e incertidumbre, parece que las comienzan a volar de nuevo.

Tres victorias en fila y el próximo miércoles buscarán su pase a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Olimpia de Honduras.

