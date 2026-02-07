Los mejores MEMES del empate entre Toluca y Cruz Azul

Uno de los duelos más llamativos de este fin de semana en la Jornada 5 del Clausura 2026, fue el Toluca vs Cruz Azul en el Nemesio Diez, donde firmaron un 1-1 tras un apretado duelo.

Desde el pitazo inicial, se pudo percibir como ambos equipos estaban al acecho de abrir el marcador lo más pronto posible. Ambos tuvieron un par de oportunidades durante los primeros minutos.

El primero en encontrar el gol fue el Toluca por medio de su goleador Paulinho. A partir de esa anotación que cayó al minuto 41, el cuadro escarlata buscó aguantare la ventaja, mientras los celestes intentaban encontrar el empate.

Cruz Azul buscaba cómo romper el cerrojo de la defensa escarlata, pero la falta de puntería y de suerte, les impedía hacerlo. Hasta que al minuto 77 apareció Paradela para emparejar el encuentro y así hacer que sumaran una unidad.

Durante y después de este duelo, los internautas compartieron sus mejores imágenes sobre lo sucedido en el partido.

Memes del Toluca vs Cruz Azul

Ebere, que prácticamente lo metieron a jugar recién que bajó del avión, le sacó el empate al mejor Toluca de la historia JAJAJAJAJAJA. pic.twitter.com/8GmjqD72eN — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) February 8, 2026

Ya decía yo que en algún lado había visto al Ebere que fichó Cruz Azul: pic.twitter.com/yPmaWL8FBT — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 8, 2026

El peor Cruz Azul de la história contra el mejor Toluca de la história https://t.co/k6H7fc3ewH pic.twitter.com/T08NZ5jtoq — Cruz Azul Pictures That Go Hard (@CAZFotazos) February 8, 2026

Nicolás Larcamon cuando se trata de hacer el peor planteamiento posible y los cambios más culeros en la historia de este deporte:



pic.twitter.com/1CnJtc1JGd — JoelOhtani (@Jooy_cg) February 8, 2026