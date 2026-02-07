Más Información

Resultado: México Rojo se proclamó campeón de la Serie del Caribe 2026 al derrotar a México Verde

Los mejores MEMES del empate entre Toluca y Cruz Azul

Resultado: América vence al Monterrey con una genialidad de Alejandro Zendejas

Raphael Veiga debuta con el América; el brasileño hace su presentación contra Rayados

“El esfuerzo valió la pena”: Auxiliar técnico de Cruz Azul; Turco Mohamed acepta errores defensivos

Uno de los duelos más llamativos de este fin de semana en la Jornada 5 del Clausura 2026, en el Nemesio Diez, donde firmaron un 1-1 tras un apretado duelo.

Desde el pitazo inicial, se pudo percibir como ambos equipos estaban al acecho de abrir el marcador lo más pronto posible. Ambos tuvieron un par de oportunidades durante los primeros minutos.

El primero en encontrar el gol fue el Toluca por medio de su goleador Paulinho. A partir de esa anotación que cayó al minuto 41, el cuadro escarlata buscó aguantare la ventaja, mientras los celestes intentaban encontrar el empate.

Cruz Azul buscaba cómo romper el cerrojo de la defensa escarlata, pero la falta de puntería y de suerte, les impedía hacerlo. Hasta que al minuto 77 apareció Paradela para emparejar el encuentro y así hacer que sumaran una unidad.

Durante y después de este duelo, los internautas compartieron sus mejores imágenes sobre lo sucedido en el partido.

Memes del Toluca vs Cruz Azul

