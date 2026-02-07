Cruz Azul salió con vida del Nemesio Diez. Rescatar el empate ante Toluca representó un respiro para La Máquina, sobre todo por el contexto del partido y las dificultades del viaje.

El punto sabe a poco en la tabla, pero deja sensaciones positivas en lo anímico para el plantel cementero.

Juan Cruz, preparador físico del club, destacó el compromiso del equipo y el desgaste acumulado.

Para el cuerpo técnico, el empate no cayó del cielo, sino que fue consecuencia directa de la actitud mostrada en una cancha complicada y ante un rival exigente.

Fiel a su estilo y, sin la presencia de Nicolás Larcamón por la expulsión sufrida ante FC Juárez, la conferencia de prensa de Cruz Azul fue breve.

Lee También Pumas deja escapar la victoria ante Atlas con dos errores de Keylor Navas

El mensaje fue claro: reconocer el esfuerzo del grupo y valorar lo conseguido fuera de casa.

“Es la oportunidad de estar agradecido con los jugadores por el esfuerzo en esta cancha. Los muchachos dieron todo, supieron sobrellevar todas las adversidades (vuelos y trayectos)”, expresó Gutiérrez ante los medios tras el silbatazo final.

El integrante del cuerpo técnico añadió que el empate dejó sensaciones positivas en el vestidor y reforzó la idea de seguir creciendo.

“Es un punto merecido, nos llevamos un punto merecido, seguiremos trabajando y creciendo”, comentó.

Lee También Pachuca se reencuentra con la victoria al vencer al FC Juárez

Del lado de Toluca, Antonio Mohamed aceptó que los errores terminaron por pasar factura y evitaron el triunfo en casa. El estratega argentino señaló que su equipo debe corregir detalles si quiere aspirar a los primeros puestos.

“En el pecado se lleva la penitencia, el portero estuvo bien, pero en una jugada nos equivocamos y pagamos caro, la forma de jugar es esta, a veces los goles entran fácil, otras no. Debemos seguir jugando y mejorando, todavía hay que redoblar esfuerzos”.

Mohamed insistió en que la autocrítica no cambia el rumbo del proyecto y que el objetivo sigue intacto.

“El equipo hizo un partido casi perfecto, no fuimos los contundentes que fuimos, pero no me preocupa. Hoy erramos goles que no pudimos concretar, pero es parte de los momentos. Pensar que es un punto que suma y estar en los lugares que queremos estar”.