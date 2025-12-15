Antonio Mohamed lanza contundente mensaje tras bicampeonato del Toluca: “Somos un equipo de época y vamos por más”

El Toluca cerró el año con la obtención del título del Apertura 2025 y, por supuesto, la conquista del bicampeonato de la Liga MX.

Los Diablos Rojos derrotaron a los Tigres en una final cardíaca que se definió con una “interminable” tanda de penaltis, sobre la cancha del estadio Nemesio Diez.

Luego de 24 disparos, donde Ángel Correa y Alexis Vega tuvieron que volver a cobrar desde los once pasos, el equipo de Antonio Mohamed fue el que menos falló y se llevó la victoria (9-8) para refrendar su corona como campeón del futbol mexicano.

Con Luis García y Alexis Vega como principales figuras escarlatas, los choriceros sumaron su cuarto trofeo en el años: Clausura 2025, Campeón de Campeones, Campeones Cup y Apertura 2025.

A pesar de que ganaron prácticamente todo, sólo les faltó conquistar la Leagues Cup, Antonio Mohamed dejó en claro que no se conformarán y que seguirán peleando por levantar trofeos.

“Somos [un equipo] de época por este año glorioso, pocos equipos han hecho tanto en un año, así que seguiremos buscando triunfos; este grupo va a ir por más porque estamos metalizados en seguir ganando”, sentenció el Turco.

En su conferencia de prensa pospartido, el director técnico argentino reconoció que conquistar el título del Apertura 2025 no fue nada sencillo, pero que hicieron lo necesario para demostrar por qué ganaron cuatro títulos.

“Fue un partido muy difícil, se habló demasiado de que iba a pasar, de especulaciones, del cambio de arquero, [pero] nosotros nos dedicamos a trabajar y a ser los mejores del año”, reconoció.

Además, Antonio Mohamed resaltó el esfuerzo que hicieron sus futbolistas en la final, sobre todo porque los Tigres son un gran equipo, pero supieron cómo responder ante la adversidad.

“Enfrentamos a un rival de muchísima jerarquía, de mucha historia, pateándole penales al mejor atajador de la historia de la Liga y los chicos tuvieron un temple enorme, dejaron la vida”, reconoció.

El Turco también le dedicó un mensaje a la directiva escarlata y aseguró que está contento en la institución, por lo que confirmó que no tiene ninguna intención de marcharse en el corto plazo.

“Agradecerles por darme la posibilidad de estar acá, me han dado todo lo que quiero y estoy muy feliz y comprometido con el club; si me voy del Toluca es para descansar, sino me quedo aquí”, manifestó el entrenador de los Diablos Rojos tras conquistar el bicampeonato de la Liga MX.