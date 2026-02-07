Cruz Azul, obligado a improvisar hoy contra Toluca

Cruz Azul enfrentará una de sus visitas más complicadas con un problema serio al frente. La sanción de dos partidos a Gabriel Fernández deja a La Máquina sin un centro delantero para el choque contra Toluca.

El duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 obliga a Nicolás Larcamón a improvisar. El técnico prepara ajustes importantes y analiza darle responsabilidad a jóvenes del club para cubrir la ausencia en el ataque.

Mateo Levy y Bryan Gamboa aparecen como las cartas principales. Ambos cargarán con la presión de responder en un escenario complejo, primero frente a los Diablos y después contra Tigres. Christian Ebere, refuerzo recién llegado, todavía no entra en la ecuación, pero podría hacerlo frente a los regios.

Cruz Azul llega con mejor ánimo. El tropiezo con León en la Jornada 1 quedó atrás y ahora presume una racha positiva. La visita al campeón representa la oportunidad de sumar una quinta victoria al hilo, entre Liga MX y competencia internacional.

Aunque Toluca se mantiene invicto, su funcionamiento ha generado dudas. Además, no contará con Alexis Vega, quien continúa en rehabilitación de la rodilla y apunta a regresar hasta marzo. El otro que también se pierde el partido es Helinho, por causa de una sobrecarga muscular.

A pesar de esto, Luis García, portero escarlata, no se achica y le advierte a los cementeros: “Un partido muy complicado. Sabemos del gran nivel que tiene Cruz Azul, pero nosotros también estamos trabajando para afrontarlo de la mejor manera. En lo defensivo estamos trabajando para no recibir gol y hay que demostrarlo“.