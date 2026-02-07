América muy cerca de cerrar el fichaje de Vinicius Lima; sería el remplazo de Álvaro Fidalgo

Las Águilas del América se encuentran activas en este mercado de fichajes y tienen negociaciones avanzadas con Fluminense por el mediocampista brasileño Vinicius Lima, quien estaría muy cerca de llegar al Nido de Coapa para reforzar el mediocampo del equipo dirigido por André Jardine.

Según la información de César Luis Merlo, periodista especialista en fichajes, América ha entablado conversaciones importantes con el club carioca para cerrar la llegada del jugador de 29 años de edad, y podría unirse al plantel azulcrema hasta finales de 2026 bajo un acuerdo de préstamo con opción de compra.

🚨El América tiene negociaciones muy avanzadas para fichar al brasileño Lima, de Fluminense. ⬇️https://t.co/WmYPuMgzu5 pic.twitter.com/mMMVAP6DIz — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 7, 2026

Lee también Luis Romo preocupa en Chivas tras salir lesionado ante Mazatlán; ¿Cuánto tiempo estará fuera?

Este movimiento llega justo en un momento clave para el equipo, después de que salieran futbolistas como Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, y sobre todo, Álvaro Fidalgo, lo que dejó espacios en la plantilla que la directiva quiere reforzar.

Vinicius Lima no es un nombre desconocido en el futbol brasileño. Ha tenido pasajes destacados con Fluminense, ha ganado títulos importantes como el Campeonato Carioca y la Copa Libertadores en 2023, además de la Recopa Sudamericana en 2024.

A pesar de que en este inicio de 2026 apenas suma algunos minutos sin goles o asistencias, su recorrido y experiencia en el continente lo perfilan como una incorporación valiosa para América.

Lee también Chivas sigue en la cima de la Liga MX y se lleva los mejores MEMES tras vencer al Mazatlán