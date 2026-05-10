Pumas y América definen al último semifinalista del Clausura 2026 y ninguno tiene permitido perder

La hora de la verdad ha llegado. El mañana no existe para estos dos equipos.

Pumas y América se vuelven a ver las caras con un solo objetivo: avanzar a semis.

Para el que no logre avanzar a la antesala de la final, será un fracaso, por la obligación que tienen como clubes grandes.

El Olímpico Universitario será el escenario de esta nueva edición del Clásico Capitalino, que promete ser igual de espectacular que el de ida.

El marcador globlal (3-3) favorece a Efraín Juárez y sus dirigidos, gracias a su posición en la tabla, pero no podrán confiarse, porque su rival sólo necesita de un gol para eliminarlos.

Sin embargo, para las Águilas no será nada sencillo echar de la Liguilla al líder del torneo, que además tuvo la mejor ofensiva (+34) y la segunda mejor defensiva (-17).

Mucho menos, hacerlo en su casa, que ha vuelto a convertir en una fortaleza. La afición auriazul ha jugado su papel como el jugador número 12 a la perfección.

En sus últimos 10 partidos como local, el conjunto universitario sólo ha sufrido una derrota, con saldo de seis victorias y tres empates.

América tratará de aprovechar que no cuenta con toda la presión y con los reflectores encima, porque los números colocan a su rival como el favorito y obligado a clasificar.

Los Pumas y América se enfrentan hoy por el boleto a las semifinales y por el orgullo, que siempre está en juego en un Clásico Capitalino.

Sólo uno podrá sobrevivir y el otro se despedirá con la vergüenza de la eliminación.

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