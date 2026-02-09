Ángel Villacampa ofrece disculpas luego de llamar "pende..." a sus jugadoras

Luego del empate (1-1) entre las Bravas y América en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en el estadio Olímpico Benito Juárez, el técnico de las Águilas, Ángel Villacampa, lanzo una polémica declaración en conferencia de prensa.

El estratega español, molesto por el resultado en la Frontera, criticó las formas de la igualada con una frase que se sacó de contexto y fue mal interpretada por varios.

“Lo hablamos ahora en el círculo. Se puede empatar o ganar por buenas o por malas pero no por… perdonen, por pendejas. Sabíamos que era un partido muy complejo, que iba a estar en pequeños detalles de ganar un gol así. Esa es la lectura que nos tenemos que llevar”, declaró Villacampa.

Lee también América remonta con gol de Irene Guerrero y deja sin respuesta a Cruz Azul

Este lunes, las de Coapa consiguieron retomar el camino de la victoria, fuera de casa al imponerse (1-2) a Cruz Azul. Duro triunfo que se resolvió hasta el minuto 86 con el tanto de Irene Guerrero.

FOTO: IMAGO7- Guerrero marca el 1‑2 definitivo y mantiene invicto al América Femenil

Al término del compromiso, Ángel Villacampa aprovechó la conferencia para explicar su declaración que dividió opiniones y lo convirtió en blanco de críticas.

"Voy a aprovechar para pedir disculpas a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas por esas declaraciones, pero solamente para aclarar, de hecho ni siquiera voy a contestar a gente que haya malinterpretado en el contexto de que yo soy ofensivo con mis jugadoras", declaró el timonel azulcrema.

Lee también Miguel Herrera elige a Guillermo Ochoa como titular de México rumbo a la Copa del Mundo

¿Por qué lo dijo?

Villa mencionó que quiso emplear una palabra mexicana; sin embargo, reconoce que lo hice de manera incorrecta. Así lo enfatizó el estratega de las Águilas.

"Más allá de la contestación, pido disculpas sobre todo por ese malentendido. En España un entrenador mío, hace mucho tiempo, me dijo que se podía perder, ganar o empatar por ser mejor, por ser peor, por hacer las cosas bien, por hacerlas mal, pero no por hacer el tonto", agregó el español.

Lo anotó la 8⃣🇪🇸✨ pic.twitter.com/Y7QgeqAjje — Club América Femenil (@AmericaFemenil) February 9, 2026

"Yo quise utilizar una palabra mexicana, no la supe utilizar bien, si hubiese dicho tonto no hubiese pasado nada, creo que donde está mi equivocación es utilizar una palabra que no es la adecuada y hacerlo en femenino, pero todas mis ruedas de prensa son en femenino, siempre", enfatizó Villacampa.