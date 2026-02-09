A pesar de que tienen una misión sumamente complicada, los Pumas confían en que podrán conseguir una épica remontada en el segundo partido de la eliminatoria con el San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Al interior del vestuario auriazul, son conscientes de que necesitan hacer un “partido perfecto” en el estadio Olímpico Universitario para darle la vuelta al marcador adverso (4-1) y evitar una prematura eliminación. Están “comprometido con sacar el espíritu y la energía en casa”.

“Hay que hacer una remontada histórica, pero la institución está acostumbrada: no sería la primera vez. Estamos con la ilusión de poder revertir esta situación, en la que nosotros nos metimos. Saldremos a dar un partido completo, con nuestras armas, virtudes, con nuestra gente y en nuestra casa y ojalá que podamos dar una alegría”, declaró Efraín Juárez.

“La crítica hay disfrutarla, lo importante es que hablen de ti para bien o para mal” 😌



Las palabras de Efraín Juárez sobre las constantes críticas que reciben sus Pumas 🗣️ pic.twitter.com/Sx0dMIoCcB — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 10, 2026

En conferencia de prensa, previo al juego de vuelta, el director técnico auriazul dejó en claro que sus Pumas no tendrán ningún problema para marcar las tres anotaciones que necesitan para clasificar a la siguiente ronda de la Concachampions, por lo que tiene confianza en que lograrán la hazaña.

“Vamos a competir, es un partido de 90 minutos, tenemos que hacer tres goles y que no te hagan ninguno, pero el equipo está preparado para eso; hace 11 u 12 días hicimos cuatro, el fin de semana pudimos hacer tres, el equipo está con ilusión, es ir paso a paso”, sentenció.

Respecto a los constantes críticas que recibe de sus “detractores”, el joven entrenador mencionó que es una situación normal y que sabe que hay personas que buscan su puesto, pero que está tranquilo porque se siente respaldado, tanto por la directiva como por sus futbolistas.

“Obviamente, siempre hay gente que quiere venir a sentarse en mi silla, se ofrecen o zopilotean por ahí, pero es parte de y lo entiendo como lo que es. Es normal que se empiece a especular cuando pasan resultados tan abultados como el del martes. Estoy tranquilo, el equipo está bien, mi grupo también y creo que lo hemos demostrado”, externó.

“El equipo tienen las virtudes para hacer goles en cualquier momento” 🔥



Efraín Juárez confía en que los Pumas serán capaces de conseguir la épica remontada ante el San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf 👊🏼 pic.twitter.com/3KwOquZdxO — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 10, 2026

Efraín Juárez añadió que los “rumores y especulaciones siempre pasan”, cuando representas a un equipo grande, por lo que prefiere no enfocarse en lo que se habla a la externa,

“Hablan de que hay una crisis en los Pumas, cuando estamos invictos en la Liga, de 12 partidos tenemos tres derrotas; si nosotros estamos en crisis, ¿cómo estarán los otros?”, cuestionó fuertemente.