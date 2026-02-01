Para el director técnico de las Pumas, Roberto Medina, la escandalosa goleada que les propinó el América es más dolorosa por el rival que por las formas.

“Me duele muchísimo contra quien es porque hay rivalidad. Para nosotros, era un examen de ver hasta qué punto habíamos logrado adaptar nuestro modelo de juego y nos evidenciamos; sabíamos que era un rival diferente a esos que habíamos [enfrentado]. Hay que saber asimilar cuando se pierde, va a haber revancha”, declaró en conferencia de prensa pospartido.

El estratega mexicano fue autocrítico y compartió cuáles fueron los principales puntos que provocaron que su equipo fuera humillado en el Clásico Capitalino.

“Logramos estar compitiendo 70 minutos, pero nos caímos con el tercer gol. Tendremos que hacer un buen análisis [sobre] si es una parte física o anímica y debemos entender que los partidos duran 90 minutos y tenemos que estar preparados; rivales como estos no te van a permitir distraerte en ningún momento”, puntualizó.

De igual forma, el timonel auriazul mencionó que aún están a tiempo para pulir esos errores que provocaron la dolorosa derrota porque confía plenamente en que sus jugadoras “tienen muchas más capacidades individuales de las que mostraron hoy (ayer)”.

“Tenemos detalles que no hemos logrado todavía solidificar y esto demanda seguir trabajando, pero hay tiempo para corregir. [Debemos] mejorar, notablemente, nuestra capacidad física y, después, colectivamente terminar de hacer sólido nuestro modelo de juego y la idea que queremos, que es buscar jugar en área rival”, añadió Roberto Medina, quien no quedó nada contento con la humillante goleada que sufrieron sus Pumas.