La impresionante exhibición ante las Pumas en el Clásico Capitalino le permitió al América quedarse con los tres puntos y asaltar el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

A pesar del abultado marcador (5-1), para el director técnico azulcrema, Ángel Villacampa, sus Águilas todavía no alcanzan el techo futbolístico deseado y advirtió que tienen “un margen de mejora brutal”.

“Todavía estamos muy lejos de todo lo que queremos ser y tenemos muchísimas cosas que mejorar para encontrar esa versión. América es de los pocos equipos que, en la victoria, no se queda con todo lo bueno, sino que siempre busca la excelencia; [tenemos] la exigencia de ser cada día mejores”, sentenció.

No obstante, el entrenador español valoró el triunfo azulcrema porque es consciente de lo que significan los duelos contra el acérrimo rival y que les ayudaría a tomar como referencia el momento que atraviesan.

“Hoy era el partido de demostrar en qué punto estamos [porque] sabemos qué partido es este y cómo se juegan los Clásicos Capitalinos y sabía que iba a ser un parámetro; son más que tres puntos y llevártelos de esta manera nos hace engancharnos más”, compartió.

Ángel Villacampa también reconoció sentirse motivado por el plantel con el que cuenta para este torneo, aunque sabe que el crecimiento de su equipo se notará “a medida que pasen los partidos”.

“Las jugadoras que acaban de llegar están aportando muchas cosas, están competiendo y están poniendo las cosas muy difíciles. Estamos armando un equipo muy ilusionante, con unas capacidades importantes, pero es verdad que todo necesita su tiempo y proceso”, detalló el timonel del América Femenil.