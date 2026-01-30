En América aplauden el crecimiento de otros equipos en la Liga MX Femenil

A diferencia de otros torneos de la Liga MX Femenil donde únicamente figuraban cuatro o cinco equipos, en este Clausura 2026 y desde el final del pasado Apertura 2025, clubes como Toluca, Pumas o Cruz Azul, comienzan a alzar la mano.

Cada vez se refuerzan mejor, la inversión parece ir en ascenso y esa situación se agradece en Coapa, con las Águilas del América.

“Muchísimo (ayuda que más equipos sean protagonistas), como jugadora tienes la expectativa de seguir creciendo, mejorando, compitiendo, que cada día haya más equipos que se involucren, que inviertan en la persona, como futbolista; vamos mejorando”, declaró la mediocampista Nancy Antonio.

“El futbol mexicano a nivel internacional va mejorando y ojalá que a corto, mediano o largo plazo seamos una potencia en futbol internacional”, agregó la futbolista azulcrema.

Sobre el compromiso del domingo, contra las Pumas, en un duelo que podría definir el liderato en esta jornada, en el Nido no se ven como favoritas.

“Hay que ir partido a partido, hay un buen plantel, muchas jugadoras que aportan, nos hacen crecer, nos harán mejorar, pero debemos ir partido a partido. Considerarnos favoritas no será una ventaja o algo positivo para nosotras. Que los resultados hablen por sí solos”, concluyó.

América lidera la Liga MX Femenil después de cinco jornadas. FOTO: IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el América vs Pumas?

América y Pumas llegan con el mismo número de puntos (13) al estadio Ciudad de los Deportes, en un juego que podría definir el liderato momentáneo del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil.