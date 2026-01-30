Los Pumas le pasaron por encima (4-0) a Santos en el estadio Olímpico Universitario, donde sumaron su primer triunfo del Clausura 2026.

Ganar, gustar y golear era algo que parecía imposible; sin embargo, con mucho ímpetu y, sobre todo, contundencia, lo imposible se volvió posible.

La felicidad regresó a casa, de la mano de digna actuación. Era ahora o nunca. Al escucharse el silbatazo final, se escuchó al unísono el “como no te voy a quedar”, los abucheos esta vez no se hicieron presentes.

Jordan Carrillo (11' y 30'), Adalberto Carrasquilla (20') y Alan Medina (39') fueron los encargados de darle una alegría a los casi 21 mil aficionados que se dieron cita en CU.

La contundente victoria y los tres puntos les da a Efraín Juárez y sus dirigidos confianza, tranquilidad y una dosis de fe en sí mismos, aunque no deben echar campanas al vuelo.

El triunfo debe ser tomado con mesura porque la realidad es que el Santos no es el mejor parámetro.

Los Guerreros siguen sin tener pies ni cabeza y su defensa no ofrece ninguna garantía. Incluso, contando la presencia de Carlos Acevedo, quien encendió las alarmas tras recibir un balonazo en el rostro que provocó que abandonara el terreno de juego por el protocolo de conmoción.

Mala noche para el portero lagunero que todavía sueña con ganarse un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

En la otra cabaña, Keylor Navas volvió a demostrar por qué es el uno de los mejores en su posición de toda la historia de este deporte.

A diferencia de la mayoría de los partidos, en esta ocasión, el tico no fue la figura, pero sí respondió con un par de atajadas impresionantes que mantuvieron en cero su meta.

Uriel Antuna debutó con Pumas

Uriel Antuna, el último refuerzo del equipo universitario, tuvo la oportunidad de debutar (55'), aunque, no ofreció una buena actuación. Necesita adaptación para comenzar a rendir.

Los Pumas consiguieron tres puntos más que valiosos, recuperaron la memoria goleadora y se ganaron, al menos por este partido, la confianza de su afición. Estos resultados dan motivación, que es más que necesaria.

Este apenas es el comienzo, pero el equipo de Efraín Juárez tendrá cierta tranquilidad para encarar su debut en la Copa de Campeones de la Concacaf. Ahora, su misión es demostrar que esto no fue un espejismo.

Resultado Pumas vs Santos

