Christian Martinoli revela por qué no narró el México vs Bolivia

Christian Martinoli sorprendió y preocupó a todos el pasado domingo al ausentarse de la narración del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Bolivia.

El narrador estelar de TV Azteca apareció en la transmisión previa al encuentro; sin embargo, no estuvo durante el encuentro ya que no se sentía bien físicamente debido "a un sushi", reveló en su podcast "Farsantes con gloria".

“En el coche empecé a sentirme raro, pinche temperatura, escalofrío, dije ¿qué pedo? Llegué al canal a las 12, otra vez al baño. Me acosté en el set de Ventaneando, pedí pastillas”, declaró.

“Empezó la transmisión, comencé a ver borroso y dije ¿qué es esta madre, se me bajó la presión? Agarraba el micrófono y temblaba”, agregó el polémico comentarista de Azteca Deportes.

Si bien, Martinoli reveló que ya ha narrado en "malas condiciones", aseguró que esta vez se sentía diferente y prefirió cuidar su imagen y lo que pudiera transmitir a los televidentes.

“Mira que he narrado en condiciones verdaderamente lamentables, pero en esta oportunidad ya no veía ni bien, voy a decir una barbaridad adicional a las que generalmente digo, no voy a ser el mismo", explicó Christian Martinoli.

