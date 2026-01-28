Guillermo Ochoa volvería al Tri en busca de la titularidad para la Copa del Mundo

Guillermo Ochoa cumpliría en la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá un hecho histórico al llegar a seis mundiales como futbolista profesional, un sueño para el exjugador del América que está muy cerca de alcanzar.

Ochoa, jugador actual del AEL Limassol FC de Chipre, y quien pese a las complicaciones en la etapa final de su carrera permanece en Europa, tendría una última oportunidad de mostrarse ante Javier Aguirre. En caso de tener una buena actuación, podría adueñarse de la titularidad en la Copa del Mundo.

Lee también Óscar ‘Conejo’ Pérez brilla en amistoso y fans piden su convocatoria al Mundial

De acuerdo con información de Televisa, México convocará a Guillermo Ochoa para sus siguientes duelos en la fecha FIFA, una ocasión dorada para el experimentado arquero de 40 años, quien no ha sido considerado recientemente por el cuerpo técnico del cuadro nacional.

El regreso del exfutbolista del Málaga y del Salernitana se daría tras una ausencia de varios meses, luego de que su última participación ocurrió en la Copa Oro 2025, torneo en el que México logró levantar el campeonato.

Lee también David Faitelson lanza una dura crítica contra la Selección Mexicana; acusa que ni Mourinho, Klopp o Ancelotti podrían salvarla

En la presente campaña con el AEL Limassol FC ha tenido actuaciones destacadas, aunque las altas y bajas en el rendimiento general del equipo lo mantienen en la séptima posición con 27 unidades. Ochoa acumula con el club 16 juegos, en los que ha recibido 22 goles.