NFL en México: Los 49ers de San Francisco jugarán en el estadio Banorte, revelan

Hace unas semanas, en la antesala del Super Bowl LX que conquistaron los Seahawks de Seattle, el Comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que este año la liga regresa a México con un partido de temporada regular. Desde entonces, los millones de seguidores al futbol americano en el país especularon con qué equipos serán los elegidos para brindar el mejor espectáculo y hoy, un periodista reveló quién será el conjunto local: los 49ers de San Francisco.

Según el periodista John Sutcliffe, quien compartió la información en redes sociales, los gambusinos serán los locales administrativos en el renovado estadio Banorte, con rival aún por definir.

"San Francisco 49ers, ese es el equipo que jugará en el Azteca-Banorte en esta temporada 2026, lo que anunció el comisionado Goodell. Se los puedo confirmar, hay que recordar que los 49ers juegan en Australia pero le han echado muchas ganas al mercado mexicano, con rival por definir", compartió Sutcliffe.

Además, el reportero famoso por su grito tradicional los juegos de lunes por la noche, reveló que los posibles rivales serían los Cardinals de Arizona, los Rams de Los Ángeles, los Seahawks de Seattle, los Eagles de Philadelphia, los Commanders de Washington, los Broncos de Denver, los Raiders de Las Vegas, los Dolphins de Miami o los Vikings de Minnesota.

Esta sería la tercera vez que los 49ers de San Francisco jueguen un partido de temporada regular en la Ciudad de México. La primera vez fue en 2005 contra los Cardinals, cuando la NFL llevó a cabo un juego fuera de Estados Unidos por primera vez. En aquel encuentro, los gambusinos perdieron por 31-14.

La segunda ocasión fue en 2022, que coincide con la última vez que la NFL estuvo en México y también fue en un duelo contra Arizona, pero esta vez, el triunfo fue rojo y dorado (38-10).

TODOS LOS PARTIDOS DE LA NFL EN MÉXICO

Entre 1978 y 2001 hubo siete partidos de pretemporada:

1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles en el estadio Azteca

1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys en el estadio Azteca

1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys en el estadio Universitario de Monterrey

1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos en el estadio Azteca

1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys en el estadio Azteca

2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers en el estadio Azteca

2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders en el estadio Azteca

Del 2005 a la fecha, estos han sido los partidos oficiales de temporada regular, todos llevados a cabo en el estadio Azteca (ahora Banorte):

2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

