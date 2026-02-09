Más Información

Super Bowl LX: Televisa se impone en audiencia y deja atrás a la competencia

América remonta con gol de Irene Guerrero y deja sin respuesta a Cruz Azul

Donovan Carrillo: ¿Cuándo y dónde ver su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Miguel Herrera elige a Guillermo Ochoa como titular de México rumbo a la Copa del Mundo

Mikey Varas pide que San Diego FC no se confíe de Pumas porque es un “club muy grande e histórico”

El pasado domingo se vivió en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el Super Bowl LX, un espectáculo increíble que tuvo como gran ganador a los Seattle Seahawks, quienes se impusieron 29‑13 ante los New England Patriots para conquistar su segundo título de la NFL.

El partido, que se volvió tendencia mundial gracias a la participación del cantante Bad Bunny, fue seguido por millones de personas en todo el planeta, incluido México, donde los aficionados pudieron disfrutarlo a través de diversas plataformas.

Tras las emociones del encuentro, TelevisaUnivisión informó mediante un comunicado en sus redes sociales que fue la gran vencedora en audiencia, alcanzando miles de hogares en el país.

De acuerdo con la información compartida, la transmisión liderada por Antonio de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz registró 13.3 millones de televidentes, mientras que su competidor más cercano sumó 9.6 millones.

TelevisaUnivisión también confirmó que contará con los derechos de transmisión para la temporada 2026, en la cual ofrecerá 52 juegos a través de Canal 9 y Canal 5.

