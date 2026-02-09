Super Bowl LX: Televisa se impone en audiencia y deja atrás a la competencia

El pasado domingo se vivió en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el Super Bowl LX, un espectáculo increíble que tuvo como gran ganador a los Seattle Seahawks, quienes se impusieron 29‑13 ante los New England Patriots para conquistar su segundo título de la NFL.

El partido, que se volvió tendencia mundial gracias a la participación del cantante Bad Bunny, fue seguido por millones de personas en todo el planeta, incluido México, donde los aficionados pudieron disfrutarlo a través de diversas plataformas.

Tras las emociones del encuentro, TelevisaUnivisión informó mediante un comunicado en sus redes sociales que fue la gran vencedora en audiencia, alcanzando miles de hogares en el país.

De acuerdo con la información compartida, la transmisión liderada por Antonio de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz registró 13.3 millones de televidentes, mientras que su competidor más cercano sumó 9.6 millones.

TelevisaUnivisión también confirmó que contará con los derechos de transmisión para la temporada 2026, en la cual ofrecerá 52 juegos a través de Canal 9 y Canal 5.