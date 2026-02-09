Este lunes, después de conquistar el Super Bowl LX, el entrenador de los Seahawks de Seattle, Mike Macdonald, y el corredor -ganador del premio al Jugador Más Valioso del partido- Kenneth Walker III, hablaron en conferencia de prensa y compartieron sus emociones.

Walker, que tuvo una noche de 135 yardas en 27 acarreos (además de 26 yardas en dos recepciones), fue la pieza fundamental de los Halcones Marinos para penetrar la defensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra. Pudo haber tenido una anotación, pero un castigo lo anuló.

Sin embargo, el corredor se llevó los reflectores cuando la NFL lo reconoció como el MVP (Jugador Más Valioso) de la edición 60 del Super Bowl.

El último corredor en recibir este premio fue Terrell Davis, de los Broncos de Denver, el Super Bowl 33.

Tras reconocer que Marcus Allen y Adrian Peterson eran sus ídolos de pequeño, Walker agregó que “es una bendición estar en esta posición y poner mi nombre en esta lista de ganadores como corredores”.

‘K9’, como es apodado, mencionó que “tengo que darle crédito a la línea ofensiva, los receptores y el ala cerrada, hicieron su trabajo y lograron que mi trabajo sea más fácil”.

Además, destacó la hermandad que se creó en el equipo desde la llegada del entrenador Mike Macdonald.

Al ser cuestionado sobre qué mensaje después de ganar este reconocimiento lo emocionó más, Walker reveló que “me escribió un amigo de la infancia con el que no hablamos mucho por cosas de la vida, pero me recordó de dónde venimos, dónde crecimos y dónde estamos ahora, así que significó mucho para mí”.

Por su parte, el estratega campeón en su segundo año al frente del equipo reconoció el trabajo de su defensiva, la mejor de la NFL en puntos permitidos, que asfixió a Drake Maye y le hizo vivir un infierno.

“Le dije al equipo el sábado que estábamos pensando en jugadas y cómo saldría todo y los jugadores dejaron claro muy temprano en el partido que jugaríamos a nuestro estilo. Jugar así todo el partido fue destacable”, declaró.

A continuación, la lista completa de corredores que ganaron el premio al MVP del Super Bowl.

