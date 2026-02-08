Más Información

Kenneth Walker III es el Jugador Más Valioso del Super Bowl LX

Los mejores MEMES del nuevo monoplaza de Checo Pérez con Cadillac

Super Bowl LX: Los mejores MEMES de la paliza de Seattle Seahawks sobre New England Patriots

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

¿Quiénes eran los boxeadores que aparecieron en el Show de Bad Bunny en el Super Bowl?

Este domingo los e conquistaron su segundo campeonato en la NFL al derrotar a los Patriots de Nueva Inglaterra (29-13) en el Super Bowl LX.

En esta paliza histórica, hay un jugador que destacó por encima de los demás y fue el corredor Kenneth Walker III, reconocido como el

Durante el partido, Walker firmó 135 yardas terrestres en 27 acarreos y otras 26 por la vía aérea, para un total de 161 yardas, un récord que no sucedía desde 1969.

Además, se convirtió en el primer corredor en ser reconocido como el MVP del partido más importante de la NFL desde Terrell Davis, de los Broncos de Denver, en el Super Bowl XXXII.

En conferencia de prensa, K9 declaró que “ojalá este reconocimiento demuestre que los running backs son importantes y tenemos un gran impacto en la liga”.

Además, confesó que “nunca pensé que podía ganar este reconocimiento, es un momento surreal”.

Al ser cuestionado sobre la conquista del trofeo Vince Lombardi, mencionó que “significa mucho para mí y mis compañeros. Pasamos por muchas adversidades para llegar hasta acá, así que es una bendición”.

Además, Walker reconoció el gran trabajo de su defensiva.

“Toda la temporada han sido un problema. Sabíamos de lo que eran capaces y cuando batallamos para anotar, ellos tomaron la responsabilidad del equipo”, agregó.

Al ser cuestionado sobre cómo Seattle pasó de ser un equipo que no era considersdo candidato, a esta conquista, mencionó que “ignoramos el ruido exterior, nos mantuvimos unidos y por eso ganamos el Super Bowl”.

