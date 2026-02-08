Más Información

Mack Hollins, jugador de Patriotas, llega esposado y con máscara al Super Bowl LX

Pumas es víctima de MEMES al dejar escapar la victoria ante Atlas por errores de Keylor Navas

Real Madrid continúa a la caza del liderato tras derrotar al Valencia

NFL: ¿Cuánto cuesta el boleto más caro y el más barato del Super Bowl LX?

Martinoli recibe mensaje de apoyo por parte de un conductor de Televisa

, se ha colocado como uno de los jugadores más "raros" dentro de la NFL, esto debido a las distintas vestimentas que llega a utilizar previo a los juegos y, también por siempre estar descalzo.

En 2018, sufrió una dura lesión, por lo que decidió emprender un viaje alrededor del mundo. En esta aventura, conoció a un grupo de australianos en Melbourne, quienes le enseñaron una serie de ejercicios holísticos de suelo para acelerar su recuperación y desde entonces, adoptó el estilo de andar sin zapatos.

"Mi fortaleza general mejoró, mis rodillas y cadera son más fuertes, tengo mejor percepción de mi cuerpo, del clima, de cómo se siente el suelo y creo que estoy más saludable por eso. Encuentro muchas más cosas positivas que negativas como solamente poder pisar una roca", comentó para Nicolás Schiller, reportero de EL UNIVERSAL Deportes previo el Super Bowl LX.

Mack Hollins llegando al Super Bowl LX / Foto: AP
Así llegó Mack Hollins al Super Bowl LX

Este domingo 8 de febrero, los Patriotas enfrentan a los Seahwks en el Super Bow LX en el Levi's Stadium en San Francisco, California. En su llegada al inmueble, el receptor lució un uniforme que simulaba el de un reo, acompañado de unas esposas en manos y los pies, demás de una máscara al estilo Hannibal Lecter.

Su vestimenta ocasionó que se viralizara en redes sociales, provocando diferentes tipos de reacciones.

