NFL: ¿Cuánto cuesta el boleto más caro y el más barato del Super Bowl LX?

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados por los amantes del deporte pero además, uno que atrae a millones de personas que toman el partido como un pretexto para juntarse con sus amigos y familia a disfrutar la definición de la NFL.

Por lo que está en juego, y los artistas que dicen presente en el estadio, los costos de publicidad para televisión, entre otros grandes gastos, el Super Bowl es uno de los eventos más exclusivos del mundo.

Cada año, conseguir boletos para este partido parece una misión imposible; sin embargo, los privilegiados que lo logran, lo hacen a costos bastante elevados.

Lee también Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes sabe

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS DEL SUPER BOWL?

De acuerdo con distintas fuentes, los boletos para el Super Bowl LX entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle tienen precios históricos, desde 3 mil 100 dólares (53 mil 490 pesos mexicanos), 6 mil dólares (103 mil 529 dólares), 8 mil 230 dólares (142 mil 008 pesos) hasta los 10 mil (172 mil 549 pesos mexicanos).

Sin embargo, los boletos más caros en tribuna rondan los 24 mil dólares (414 mil 118 pesos) hasta los 52 mil (897 mil 255 pesos mexicanos).

Las zonas más exclusivas como las suites de lujo alcanzan hasta los 600 mil dólares (10 millones 352 mil 952 pesos).

Estos son los jugadores de Latinoamérica que estarán presentes con los Patriots y los Seahawks en el Super Bowl LX / FOTO: ESPECIAL

Toda la emoción de DAZN, al mejor precio 🏈

Desde $17 pesos, el NFL Game Pass te da acceso exclusivo a toda la emoción de la noche más grande de la NFL.

¡Suscríbete ahora y vive la experiencia completa! 📺✨

Da clic aquí 👇🏻