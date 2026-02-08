Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Por fin llegó el día. Este domingo, en el estadio Levi's de Santa Clara, California, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se enfrentarán en el Super Bowl LX para definir al nuevo campeón de la NFL.

Después de las recientes apariciones de Patrick Mahomes, los Chiefs de Kansas City, Jalen Hurts y los Eagles de Filadelfia, es momento de que otras estrellas tomen el gran escenario y se roben los reflectores del partido más importante de futbol americano. Estas nuevas figuras son Drake Maye y Sam Darnold.

Después de siete años de ausencia, los Pats vuelven al Super Bowl, renovados y con la ilusión de convertirse en el equipo más ganador de la NFL con siete anillos. Actualmente, están empatados con los Steelers de Pittsburgh con seis.

Por el otro lado, los Seahawks sueñan con vengarse del Super Bowl XLIX en el que los Pats los vencieron con una intercepción en los últimos segundos de partido.

El equipo de Nueva Inglaterra puede llegar a siete campeonatos y ser en solitario el equipo con más títulos en la NFL, y Seattle aspira a su segundo anillo.

A continuación, te presentamos todo lo que debes saber del Super Bowl LX.

Will Campbell es el encargado de proteger el lado ciego de la estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Drake Maye

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

Día: domingo, 8 de febrero.

domingo, 8 de febrero. Hora: 17:30 horas (horario Ciudad de México)

17:30 horas (horario Ciudad de México) Dónde: Estadio Levi's, Santa Clara, California

¿Quiénes juegan en el Super Bowl LX?

New England Patriots (Conferencia Americana) vs Seattle Seahawks (Conferencia Nacional).

¿Qué artistan estarán en el Super Bowl?

La famosa banda de rock estadounidense, Green Day, estará a cargo de "abrir" el Super Bowl, mientras que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se llevará los reflectores en el show de medio tiempo.

Antes del partido, Charlie Puth cantará el Himno de Estados Unidos; Brandi Carlile cantará America The Beautiful y Coco Jones Lift Every Voice and Sing.

Además, se esperan invitados especiales por parte de Bad Bunny para su show de medio tiempo.

¿Dónde ver el Super Bowl LX?

Transmisión: Televisa, TV Azteca, FOX Sports y ESPN.

