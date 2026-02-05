Tom Brady no elige a los Patriots como favoritos a ganar el Super Bowl LX

No hay figura más importante en la historia de los Patriots de Nueva Inglaterra que Tom Brady. De los siete anillos de campeón que tiene, seis los ganó como su mariscal de campo antes de mudarse a Tampa Bay para jugar con los Buccaneers.

Sin embargo, en la antesala del Super Bowl LX, Brady le rompió el corazón a millones de seguidores de los Pats.

El actual dueño minoritario de los Raiders de Las Vegas y comentarista de FOX, fue cuestionado por Jim Gray en el podcast Let’s Go por su favorito a ganar el Super Bowl LX, pero su respuesta sorprendió a propios y ajenos.

“No tengo ningún ‘perro favorito’ en esta lucha. Que gane el mejor equipo”, declaró Brady.

Su pronóstico gris y poco atrevido causó estragos en excompañeros suyos, algunos incluso lo llamaron cobarde; sin embargo, su participación en el podcast terminó con un mensaje positivo para su exequipo.

“En cuanto a los Patriots, este es un nuevo capítulo en Nueva Inglaterra, y me alegro de que todo el mundo haya acogido con entusiasmo el régimen de Mike Vrabel y a todos los increíbles jugadores que han trabajado tan duro para llevar a su club a esta posición. Lo hicimos durante 20 años. Hubo un pequeño paréntesis, pero los Patriots han vuelto y es un momento muy emocionante para todos en Nueva Inglaterra”, concluyó.

Todos los Super Bowls que ganó Tom Brady con los Patriots

En el verano de 2025, antes del inicio de temporada, se inauguró una estatua de Tom Brady de seis toneladas y 5 metros de altura en las afueras del estadio Gillette, hogar los Pats.

Super Bowl XXXVI (2001)

Super Bowl XXXVIII (2003)

Super Bowl XXXIX (2004)

Super Bowl XLIX (2014)

Super Bowl LI (2016)

Super Bowl LIII (2018)

