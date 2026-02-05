Más Información

Obed Vargas cumple su sueño y debuta con el Atlético de Madrid ante Álvaro Fidalgo

Obed Vargas cumple su sueño y debuta con el Atlético de Madrid ante Álvaro Fidalgo

NFL: 49ers de San Francisco y Rams de Los Ángeles jugarán Australia; ¿Cowboys a México?

NFL: 49ers de San Francisco y Rams de Los Ángeles jugarán Australia; ¿Cowboys a México?

Bad Bunny presumió la presencia de otro puertorriqueño en el Super Bowl LX

Bad Bunny presumió la presencia de otro puertorriqueño en el Super Bowl LX

Álvaro Fidalgo: Así fue su debut con el Betis ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey

Álvaro Fidalgo: Así fue su debut con el Betis ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey

Bad Bunny grita “Viva México cab…” antes del Super Bowl LX

Bad Bunny grita “Viva México cab…” antes del Super Bowl LX

Este jueves la confirmó los equipos que jugarán en Melbourne Cricket Ground la próxima temporada, en lo que será el primer juego de la liga en Australia.

A través de un comunicado, la NFL informó que los Rams de Los Ángeles serán locales administrativos en Australia ante los 49ers de San Francisco, como parte de los esfuerzos de la liga por expandir su mercado internacional.

“La expansión a Melbourne, Australia, una hermosa ciudad con una rica historia deportiva, subraya nuestras ambiciones de convertirnos en un deporte global y acelerar el crecimiento internacional”, dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Sin embargo, esta noticia también alegra a los fanáticos de los Cowboys de Dallas en México, ya que podría significar su confirmación como equipo designado a visitar el estadio Banorte.

Hace unos meses, el reportero de ESPN, John Sutcliffe, reveló que los equipos con más posibilidades de jugar en México eran los 49ers y los Cowboys.

Por ahora, no hay anuncios oficiales sobre qué equipos jugarán en el renovado Coloso de Santa Úrsula.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS