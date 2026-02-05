NFL: 49ers de San Francisco y Rams de Los Ángeles jugarán Australia; ¿Cowboys a México?

Este jueves la NFL confirmó los equipos que jugarán en Melbourne Cricket Ground la próxima temporada, en lo que será el primer juego de la liga en Australia.

A través de un comunicado, la NFL informó que los Rams de Los Ángeles serán locales administrativos en Australia ante los 49ers de San Francisco, como parte de los esfuerzos de la liga por expandir su mercado internacional.

“La expansión a Melbourne, Australia, una hermosa ciudad con una rica historia deportiva, subraya nuestras ambiciones de convertirnos en un deporte global y acelerar el crecimiento internacional”, dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Sin embargo, esta noticia también alegra a los fanáticos de los Cowboys de Dallas en México, ya que podría significar su confirmación como equipo designado a visitar el estadio Banorte.

Hace unos meses, el reportero de ESPN, John Sutcliffe, reveló que los equipos con más posibilidades de jugar en México eran los 49ers y los Cowboys.

Por ahora, no hay anuncios oficiales sobre qué equipos jugarán en el renovado Coloso de Santa Úrsula.

