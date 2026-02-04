Super Bowl LX: Drake Maye quiere hacer historia con los Patriots de New England

San José, Estados Unidos.— Hace 11 años, mientras Tom Brady conquistaba su cuarto campeonato como quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, un joven Drake Maye compartía la noche del Súper Domingo frente a la televisión, junto a sus padres y hermanos. Ahora, es él quien enfrentará a los Seahawks de Seattle, con la oportunidad de cumplir su sueño y ser campeón.

Tan sólo con 23 años, en su segunda temporada en la NFL, el candidato a ser el Jugador Más Valioso de 2025 carga con la presión de ser el primer quarterback, después de la dinastía formada por Brady, en llevar un trofeo Vince Lombardi a las vitrinas de Nueva Inglaterra.

“Ganar significaría mucho para mí y para este equipo, por todo lo que hemos pasado, todo lo que ha hecho Mike Vrabel [el entrenador], el trabajo de la familia Kraft con esta organización y —sobre todo— por la afición. Los jugadores somos agradecidos con ellos, así que ha sido genial poder tener la oportunidad de jugar para cumplir el sueño, que es ganar el Super Bowl”, declaró Maye.

Sin embargo, la nueva cara de los Pats reveló el consejo que recibió por parte del siete veces campeón y máximo ídolo de la franquicia: “[Brady] me dijo que no hay atajos para trabajar y, quienes los buscan, no valen la pena”.

Seleccionado tercero en el Draft 2024, el pasador tuvo una temporada de novato para el olvido, con tres victorias y 14 derrotas. Ahora, está a un juego de una campaña inolvidable, que lo podría consagrar como el quarterback más joven en ganar el Super Bowl.

Luego de superar a Chargers, Texans y Broncos, confesó que “ahora tenemos la oportunidad de jugar contra una gran defensiva”.