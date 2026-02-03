Mike Vrabel revela el plan para vencer a los Seahawks de Seattle en el Super Bowl LX

Falta cada vez menos para la patada inicial del Super Bowl LX y Mike Vrabel, entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, reveló el plan de ataque para vencer a los Seahawks de Seattle y llevarse la gloria máxima.

"Buscaremos hacer engaños de carrera, jugaremos enfrente de muchas personas", declaró Vrabel en conferencia de prensa.

Contrario a la opinión de los detractores de los Patriotas, el camino al Super Bowl LX no ha sido sencillo para el conjunto de Nueva Inglaterra.

En la Ronda Divisional superaron a los Texans de Houston, la segunda mejor defensiva en puntos recibidos, y en la Final de la Conferencia Americana contra los Broncos de Denver, a la numero tres en puntos permitidos por partido.

Ahora, en el partido más importante de la temporada, enfrentará a la defensiva número uno de la liga, que apenas permitió 17.2 puntos por partido.

Vrabel es consciente de la identidad defensiva que a la que se enfrentará, que además es respaldada por un gran ataque; por eso dejó en claro que “siempre intentamos enfocarnos en que las cosas saldrán bien, pero necesitamos dar nuestro mejor esfuerzo el domingo para poder ganar”.

El cerebro detrás del éxito de los Pats, que busca convertirse en el único campeón como jugador y entrenador del mismo equipo, reveló que constantemente intenta transmitir su experiencia de 30 años en los emparrillados y también destacó la labor de sus jugadores encargados de detener los embates de Seattle.

"Somos un equipo que tacklea bien y eso es clave y fundamental”, agregó.

Finalmente, se rindió en elogios hacia Drake Maye, de quien comentó que “es muy talentoso, está en una gran posición de manera atlética y es exacto con el balón, puede extender las jugadas. Es un competidor nato, todavía quiere aprender y continúa desarrollándose como líder y el éxito que tiene es parte de por qué estamos aquí”.

