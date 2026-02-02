La espera terminó. Después de cuatro años de ausencia, la NFL volverá a México en diciembre del 2026.

Después de varios meses de incertidumbre y especulación, Roger Goodell, Comisionado de la NFL, aprovechó la semana previa al Super Bowl LX en San Francisco para anunciar el regreso de la mejor liga de futbol americano en el mundo al país, en el renovado estadio Azteca, ahora estadio Banorte. Además, confirmó que el contrato con México se renovó por tres años, con visitas aseguradas en 2026, 2027 y 2028.

A falta de confirmar qué equipos serán los que jueguen este año, son 10 franquicias las que tienen derechos de marketing en México. Estas son los Raiders de Las Vegas, los Cardinals de Arizona, los Cowboys de Dallas, los Broncos de Denver, los Texans de Houston, los Chiefs de Kansas City, los Rams de Los Angeles, los Dolphins de Miami, los Steelers de Pittsburgh y los 49ers de San Francisco.

“Sé que tendremos nueve juegos internacionales y estamos emocionados por eso. Volveremos a México en diciembre y creo que es maravilloso por nuestros fanáticos allá y no podemos esperar para volver después de las remodelaciones del estadio Azteca”, declaró Goodell.

“Estamos encantados de traer de vuelta los partidos de la temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, declaró Arturo Olivé, director general de la NFL México.

Lee también NFL anuncia juego de temporada regular en París por primera vez en la historia; los Saints esperan rival

El comisionado Roger Goodell confirmó que la próxima temporada habrá NFL Mexico City Game. 🇲🇽🏈

Muy pronto, más detalles. 👀



Commissioner Roger Goodell confirmed that there will be an NFL Mexico City Game next season. 🇲🇽🏈

More details coming soon. 👀@NFL pic.twitter.com/KZTLyBq9xH — NFL México (@nflmx) February 2, 2026

El sueño de millones de aficionados mexicanos se cumplió y las estrellas de la NFL jugarán en el Coloso de Santa Úrsula gracias a las renovaciones del inmueble para la Copa del Mundo 2026. El último partido fue en 2022, con la aplastante victoria de los 49ers de San Francisco (38-10) a los Cardinals de Arizona.

México recibirá su sexto juego de temporada regular de la NFL y extiende su relación con la liga, misma que comenzó en 1978 con partidos de pretemporada. En 2005, el conjunto de San Francisco enfrentó a su símil de Arizona en el primer juego oficial fuera de Estados Unidos.

La NFL continúa su expansión y la próxima temporada podrían tener hasta nueve partidos internacionales. Además de la Ciudad de México, se anunció la visita por segunda ocasión en la historia al Santiago Bernabéu de Madrid, España, y juegos por primera vez en Melbourne, Australia, y París, Francia.

Lee también Super Bowl LX: Los Patriots y los Seahawks aterrizaron en San Francisco, listos para definir al campeón

La NFL confirma a México como una de las sedes para los partidos fuera de Estados Unidos en 2025 - Foto: AP

TODOS LOS PARTIDOS DE LA NFL EN MÉXICO

Entre 1978 y 2001 hubo siete partidos de pretemporada:

1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles en el estadio Azteca

1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys en el estadio Azteca

1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys en el estadio Universitario de Monterrey

1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos en el estadio Azteca

1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys en el estadio Azteca

2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers en el estadio Azteca

2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders en el estadio Azteca

NFL: las huellas de las batallas en México

Del 2005 a la fecha, estos han sido los partidos oficiales de temporada regular, todos llevados a cabo en el estadio Azteca (ahora Banorte):