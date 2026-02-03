Más Información

Mike Vrabel revela el plan para vencer a los Seahawks de Seattle en el Super Bowl LX

Freeride Fiesta llegó a Guadalajara: el punto de encuentro del freeride más grande de Latinoamérica

Jaxon Smith-Njigba confiesa que Seahawks tiene un “ADN ganador”

Álvaro Fidalgo no se olvida del América ni de la Selección Mexicana en su presentación con el Betis

Cruz Azul suma otra baja clave en 2026; Jorge Sánchez se va al PAOK de Grecia

En la cada franquicia busca una identidad que los defienda dentro y fuera de la cancha. Tal es el caso de estos Seahawks de Seattle, representados con la mejor defensiva de la liga y una de las aficiones más ruidosas de Estados Unidos.

En conferencia de prensa rumbo al Super Bowl LX, la revelación de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, habló sobre los aspectos que hacen único a este equipo y a él como receptor.

“Hay un tipo de jugador que busca la franquicia. Tienes que amar el futbol americano, tienes que amar la competencia y ser una gran persona. Somos un equipo que ama jugar por el compañero que tenemos al lado y nos encanta ganar, así que eso nos da un ADN especial y ganador como equipo”, explicó Smith-Njigba.

Aunque de niño creció aficionado a los Cowboys de Dallas, le bastó un año en Seattle para sentir el cariño del “Jugador número 12” y enamorarse de la ciudad y la cultura que busca transmitir la franquicia campeona de la Conferencia Nacional.

El enamoramiento es correspondido por la afición, gracias a la diferencia que marca JSN en el emparrillado.

En temporada regular fue líder de la NFL con mil 793 yardas recibidas y quedó empatado en sexto lugar con 10 anotaciones. En playoffs, el egresado de Ohio State tiene dos touchdowns y ahora en el estadio Levi’s se medirá contra el esquinero de los Patriots, Christian Gonzalez, con quien aseguró que tendrá un gran entrenamiento.

“Mi mentalidad es atrapar cada pelota y aprovechar al máximo cada oportunidad. Me hace único mi capacidad de resolver problemas, entender a las defensivas, acostumbrarme a escenarios en los que no hemos estado y la manera de conectarme con nuestro mariscal de campo son las mejores cosas de mi estilo de juego”, agregó.

