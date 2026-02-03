Jaxon Smith-Njigba confiesa que Seahawks tiene un “ADN ganador”

En la NFL cada franquicia busca una identidad que los defienda dentro y fuera de la cancha. Tal es el caso de estos Seahawks de Seattle, representados con la mejor defensiva de la liga y una de las aficiones más ruidosas de Estados Unidos.

En conferencia de prensa rumbo al Super Bowl LX, la revelación de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, habló sobre los aspectos que hacen único a este equipo y a él como receptor.

“Hay un tipo de jugador que busca la franquicia. Tienes que amar el futbol americano, tienes que amar la competencia y ser una gran persona. Somos un equipo que ama jugar por el compañero que tenemos al lado y nos encanta ganar, así que eso nos da un ADN especial y ganador como equipo”, explicó Smith-Njigba.

Aunque de niño creció aficionado a los Cowboys de Dallas, le bastó un año en Seattle para sentir el cariño del “Jugador número 12” y enamorarse de la ciudad y la cultura que busca transmitir la franquicia campeona de la Conferencia Nacional.

El enamoramiento es correspondido por la afición, gracias a la diferencia que marca JSN en el emparrillado.

En temporada regular fue líder de la NFL con mil 793 yardas recibidas y quedó empatado en sexto lugar con 10 anotaciones. En playoffs, el egresado de Ohio State tiene dos touchdowns y ahora en el estadio Levi’s se medirá contra el esquinero de los Patriots, Christian Gonzalez, con quien aseguró que tendrá un gran entrenamiento.

“Mi mentalidad es atrapar cada pelota y aprovechar al máximo cada oportunidad. Me hace único mi capacidad de resolver problemas, entender a las defensivas, acostumbrarme a escenarios en los que no hemos estado y la manera de conectarme con nuestro mariscal de campo son las mejores cosas de mi estilo de juego”, agregó.